https://ria.ru/20230801/gerasimov-1887505564.html

Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении

Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.08.2023

Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, сообщили в РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T06:32

2023-08-01T06:32

2023-08-01T09:06

валерий герасимов

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач", — добавили в ведомстве.Герасимов обратил внимание на необходимость своевременно выявлять противника, наносить превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887501465.html

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валерий герасимов, россия