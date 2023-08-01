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Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:32 01.08.2023 (обновлено: 09:06 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/gerasimov-1887505564.html
Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении
Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, сообщили в РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:32
2023-08-01T09:06
валерий герасимов
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач", — добавили в ведомстве.Герасимов обратил внимание на необходимость своевременно выявлять противника, наносить превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887501465.html
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валерий герасимов, россия
Валерий Герасимов, Россия, Специальная военная операция на Украине
Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении

Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении

© Министерство обороны РФ Минобороны РоссииНачальник Генштаба ВС России Герасимов на передовом пункте управления группировки войск на Запорожском направлении. Кадр из видео
Начальник Генштаба ВС России Герасимов на передовом пункте управления группировки войск на Запорожском направлении. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Министерство обороны РФ Минобороны России
Начальник Генштаба ВС России Герасимов на передовом пункте управления группировки войск на Запорожском направлении. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
"Глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач", — добавили в ведомстве.
Герасимов обратил внимание на необходимость своевременно выявлять противника, наносить превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.
Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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