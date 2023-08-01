Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении
© Министерство обороны РФ Минобороны РоссииНачальник Генштаба ВС России Герасимов на передовом пункте управления группировки войск на Запорожском направлении. Кадр из видео
© Министерство обороны РФ Минобороны России
Начальник Генштаба ВС России Герасимов на передовом пункте управления группировки войск на Запорожском направлении. Кадр из видео
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
"Глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач", — добавили в ведомстве.
Герасимов обратил внимание на необходимость своевременно выявлять противника, наносить превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.
Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ захватить российские территории провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.