СМИ рассказали, когда Словакия завершит передачу Украине гаубиц Zuzana 2
Портал teraz.sk: Словакия планирует завершить передачу Украине гаубиц Zuzana 2 в 2024 году
© Фото : пресс-служба премьер-министра СловакииГаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии
© Фото : пресс-служба премьер-министра Словакии
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Словакия планирует завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 в 2024 году, сообщил во вторник словацкий портал teraz.sk.
Ранее во вторник Словакия передала Украине две из 16 гаубиц Zuzana 2. В церемонии в городе Дубница-над-Вагом, где находится компания, которая занимается производством гаубиц, приняли участие со словацкой стороны глава кабинета министров Людовит Одор и министр обороны страны Мартин Скленар.
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"В ближайшие месяцы компания передаст следующие 14 гаубиц Zuzana 2, последние должны прибыть на Украину в следующем году", - говорится в сообщении издания.
В начале июля словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые поставки были запланированы на лето. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".