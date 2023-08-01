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СМИ рассказали, когда Словакия завершит передачу Украине гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/gaubitsy-1887609762.html
СМИ рассказали, когда Словакия завершит передачу Украине гаубиц Zuzana 2
СМИ рассказали, когда Словакия завершит передачу Украине гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ рассказали, когда Словакия завершит передачу Украине гаубиц Zuzana 2
Словакия планирует завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 в 2024 году, сообщил во вторник словацкий портал teraz.sk. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:44
2023-08-01T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
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БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Словакия планирует завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 в 2024 году, сообщил во вторник словацкий портал teraz.sk. Ранее во вторник Словакия передала Украине две из 16 гаубиц Zuzana 2. В церемонии в городе Дубница-над-Вагом, где находится компания, которая занимается производством гаубиц, приняли участие со словацкой стороны глава кабинета министров Людовит Одор и министр обороны страны Мартин Скленар. "В ближайшие месяцы компания передаст следующие 14 гаубиц Zuzana 2, последние должны прибыть на Украину в следующем году", - говорится в сообщении издания. В начале июля словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые поставки были запланированы на лето. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии. Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230731/oruzhie-1887310742.html
https://ria.ru/20230729/germaniya-1887083039.html
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в мире, украина, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия
СМИ рассказали, когда Словакия завершит передачу Украине гаубиц Zuzana 2

Портал teraz.sk: Словакия планирует завершить передачу Украине гаубиц Zuzana 2 в 2024 году

© Фото : пресс-служба премьер-министра СловакииГаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба премьер-министра Словакии
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Словакия планирует завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 в 2024 году, сообщил во вторник словацкий портал teraz.sk.
Ранее во вторник Словакия передала Украине две из 16 гаубиц Zuzana 2. В церемонии в городе Дубница-над-Вагом, где находится компания, которая занимается производством гаубиц, приняли участие со словацкой стороны глава кабинета министров Людовит Одор и министр обороны страны Мартин Скленар.
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"В ближайшие месяцы компания передаст следующие 14 гаубиц Zuzana 2, последние должны прибыть на Украину в следующем году", - говорится в сообщении издания.
В начале июля словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые поставки были запланированы на лето. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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