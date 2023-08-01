СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2
Sme.sk: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2 из запланированных 16
© Фото : пресс-служба премьер-министра СловакииГаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии
© Фото : пресс-служба премьер-министра Словакии
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии
БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Словакия во вторник передала Украине две из 16 гаубиц Zuzana 2, сообщил словацкий портал sme.sk.
В начале июля словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые поставки были запланированы на лето.
"Посол Украины Миронович (глава украинской дипмиссии в Словакии Мирослав Миронович - ред.) принял две гаубицы Zuzana 2 в городе Дубница-над-Вагом", - говорится в сообщении издания. Накануне местные СМИ сообщали, что церемония передачи украинской стороне первых двух гаубиц Zuzana 2 из запланированных 16 состоится во вторник в словацком городе Дубница-над-Вагом, где находится компания, которая занимается их производством. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".