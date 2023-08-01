https://ria.ru/20230801/gaubitsy-1887583689.html

СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2

СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 01.08.2023

СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2

Словакия во вторник передала Украине две из 16 гаубиц Zuzana 2, сообщил словацкий портал sme.sk. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:10

2023-08-01T13:10

2023-08-01T13:48

специальная военная операция на украине

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БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Словакия во вторник передала Украине две из 16 гаубиц Zuzana 2, сообщил словацкий портал sme.sk. В начале июля словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые поставки были запланированы на лето. "Посол Украины Миронович (глава украинской дипмиссии в Словакии Мирослав Миронович - ред.) принял две гаубицы Zuzana 2 в городе Дубница-над-Вагом", - говорится в сообщении издания. Накануне местные СМИ сообщали, что церемония передачи украинской стороне первых двух гаубиц Zuzana 2 из запланированных 16 состоится во вторник в словацком городе Дубница-над-Вагом, где находится компания, которая занимается их производством. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии. Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230726/nato-1886353115.html

https://ria.ru/20230707/nato-1882897501.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр