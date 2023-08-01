Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 01.08.2023 (обновлено: 15:40 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/gas-1887618724.html
"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай
"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 01.08.2023
"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай
В последний день июля "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:15
2023-08-01T15:40
китай
россия
чаяндинское месторождение
газпром
сила сибири — 2
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0b03a64e62acab4c1a3dad205f7662c2.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В последний день июля "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. "Тридцать первого июля поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в в публикации. В "Газпроме" уточнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора с китайской компанией CNPC. "Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. А через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В прошлом году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в нынешнем планируются 22 миллиарда. К 2025-му инвестпроект предполагает наращивание объема до 38 миллиардов кубометров в год. Сейчас также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири — 2" через Монголию. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html
китай
россия
чаяндинское месторождение
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_151a818bdfc573b40bb22e680d81579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, чаяндинское месторождение, газпром, сила сибири — 2, экономика
Китай, Россия, Чаяндинское месторождение, Газпром, Сила Сибири — 2, Экономика
"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

"Газпром" 31 июля обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В последний день июля "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании.
"Тридцать первого июля поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в в публикации.
В "Газпроме" уточнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора с китайской компанией CNPC.
"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. А через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В прошлом году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в нынешнем планируются 22 миллиарда. К 2025-му инвестпроект предполагает наращивание объема до 38 миллиардов кубометров в год.
Сейчас также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири — 2" через Монголию. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
Реакторный зал энергоблока - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Россия продемонстрировала свои ядерные возможности
25 июля, 08:00
 
КитайРоссияЧаяндинское месторождениеГазпромСила Сибири — 2Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала