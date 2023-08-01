https://ria.ru/20230801/gas-1887618724.html

"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 01.08.2023

"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

В последний день июля "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:15

2023-08-01T15:15

2023-08-01T15:40

китай

россия

чаяндинское месторождение

газпром

сила сибири — 2

экономика

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В последний день июля "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. "Тридцать первого июля поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в в публикации. В "Газпроме" уточнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора с китайской компанией CNPC. "Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. А через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В прошлом году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в нынешнем планируются 22 миллиарда. К 2025-му инвестпроект предполагает наращивание объема до 38 миллиардов кубометров в год. Сейчас также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири — 2" через Монголию. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html

китай

россия

чаяндинское месторождение

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китай, россия, чаяндинское месторождение, газпром, сила сибири — 2, экономика