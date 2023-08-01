https://ria.ru/20230801/flot-1887511121.html

ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота

ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота

Российские корабли уничтожили в Черном море три украинских морских дрона, пытавшихся атаковать их, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:48

2023-08-01T07:48

2023-08-01T09:01

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

черное море

севастополь

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские корабли уничтожили в Черном море три украинских морских дрона, пытавшихся атаковать их, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", — указали в ведомстве.Отмечается, что эти два корабля Черноморского флота контролируют судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 километрах от Севастополя.Они уничтожили украинские беспилотники огнем из штатного вооружения."Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи.ВСУ уже пытались атаковать корабль "Сергей Котов" безэкипажными катерами 25 июля. Тогда экипаж также уничтожил дроны огнем из штатного вооружения, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230801/osteklenie-1887499724.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, черное море, севастополь