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ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота
ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота
Российские корабли уничтожили в Черном море три украинских морских дрона, пытавшихся атаковать их, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:48
2023-08-01T07:48
2023-08-01T09:01
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
черное море
севастополь
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские корабли уничтожили в Черном море три украинских морских дрона, пытавшихся атаковать их, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", — указали в ведомстве.Отмечается, что эти два корабля Черноморского флота контролируют судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 километрах от Севастополя.Они уничтожили украинские беспилотники огнем из штатного вооружения."Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи.ВСУ уже пытались атаковать корабль "Сергей Котов" безэкипажными катерами 25 июля. Тогда экипаж также уничтожил дроны огнем из штатного вооружения, никто не пострадал.
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россия, вооруженные силы украины, черное море, севастополь
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Севастополь
ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота
Минобороны: ВСУ предприняли атаку беспилотных катеров на два корабля Черноморского флота