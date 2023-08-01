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Ягодный фестиваль в Подмосковье подготовит конкурс варенья
Ягодный фестиваль в Подмосковье подготовит конкурс варенья - РИА Новости, 01.08.2023
Ягодный фестиваль в Подмосковье подготовит конкурс варенья
Ягодный фестиваль "Моя усадьба" в подмосковном Щелково 5 августа соберет гостей на конкурс клубничного варенья с предварительной дегустацией, а также на... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:40
2023-08-01T12:40
2023-08-01T12:40
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ягодный фестиваль "Моя усадьба" в подмосковном Щелково 5 августа соберет гостей на конкурс клубничного варенья с предварительной дегустацией, а также на розыгрыш "сладкой" пиньяты среди детей, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "В парке усадьбы "Фряново" в городском округе Щелково 5 августа состоится ягодный фестиваль "Моя усадьба", где гостей ждет концертная программа, интерактивные и тематические площадки. В течение всего праздничного времени будут работать торговые ряды, зоны мастер-классов и дегустации клубничного варенья. Возле сцены в 17:00 пройдет награждение участников конкурса на самое вкусное клубничное варенье. Победитель определится путем народного голосования", - отметили в ведомстве. В течение мероприятия будет проводиться концертная программа с участием Образцового ансамбля эстрадно-джазового пения "Триумф", танцевальной студии "Терра Дэнс" и шоу уличного театра "Happy People". Дети смогут поучаствовать в розыгрыше пиньяты с большим количеством конфет и леденцов, а все желающие - сделать снимки в фотозоне, сыграть в тир, попрыгать на батутах и сделать аквагрим, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220524/podmoskove-1790326688.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ягодный фестиваль "Моя усадьба" в подмосковном Щелково 5 августа соберет гостей на конкурс клубничного варенья с предварительной дегустацией, а также на розыгрыш "сладкой" пиньяты среди детей, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"В парке усадьбы "Фряново" в городском округе Щелково
5 августа состоится ягодный фестиваль "Моя усадьба", где гостей ждет концертная программа, интерактивные и тематические площадки. В течение всего праздничного времени будут работать торговые ряды, зоны мастер-классов и дегустации клубничного варенья. Возле сцены в 17:00 пройдет награждение участников конкурса на самое вкусное клубничное варенье. Победитель определится путем народного голосования", - отметили в ведомстве.
В течение мероприятия будет проводиться концертная программа с участием Образцового ансамбля эстрадно-джазового пения "Триумф", танцевальной студии "Терра Дэнс" и шоу уличного театра "Happy People".
Дети смогут поучаствовать в розыгрыше пиньяты с большим количеством конфет и леденцов, а все желающие - сделать снимки в фотозоне, сыграть в тир, попрыгать на батутах и сделать аквагрим, добавили в ведомстве.
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