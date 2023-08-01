https://ria.ru/20230801/fas-1887527443.html
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево" - РИА Новости, 01.08.2023
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:05
2023-08-01T10:05
2023-08-01T10:05
россия
экономика
долгопрудный
московская область (подмосковье)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
x5 retail group
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом условий, в том числе об установке определенного уровня наценки на ряд социально значимых продуктов, сообщает ведомство. "ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Виктория Балтия" (торговая сеть "Виктория") при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что ограничения распространяются на все сети, входящие в "Викторию Балтию". Так, поскольку доля Х5 превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год в границах городского округа Долгопрудный Московской области, "Виктория Балтия" должна до совершения сделки передать расположенные на этой территории торговые объекты третьим лицам. "ФАС России предписала распространить действующие в организации Х5 Group добровольные ценовые обязательства на приобретаемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Виктория" наценки на отдельные позиции социально значимых продуктов питания в течение года с момента совершения сделки будут также установлены на уровне не выше 5% от цены приобретения на несколько категорий товаров и не выше 10% - на остальные категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230727/alkogol-1886652667.html
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, долгопрудный, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), x5 retail group
Россия, Экономика, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), X5 Retail Group
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"
Федеральная антимонопольная служба разрешила X5 Group купить сети "Виктория" и "Дешево"