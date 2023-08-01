https://ria.ru/20230801/fas-1887527443.html

ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"

ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево" - РИА Новости, 01.08.2023

ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:05

2023-08-01T10:05

2023-08-01T10:05

россия

экономика

долгопрудный

московская область (подмосковье)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

x5 retail group

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом условий, в том числе об установке определенного уровня наценки на ряд социально значимых продуктов, сообщает ведомство. "ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Виктория Балтия" (торговая сеть "Виктория") при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что ограничения распространяются на все сети, входящие в "Викторию Балтию". Так, поскольку доля Х5 превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год в границах городского округа Долгопрудный Московской области, "Виктория Балтия" должна до совершения сделки передать расположенные на этой территории торговые объекты третьим лицам. "ФАС России предписала распространить действующие в организации Х5 Group добровольные ценовые обязательства на приобретаемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Виктория" наценки на отдельные позиции социально значимых продуктов питания в течение года с момента совершения сделки будут также установлены на уровне не выше 5% от цены приобретения на несколько категорий товаров и не выше 10% - на остальные категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230727/alkogol-1886652667.html

россия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, долгопрудный, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), x5 retail group