Рейтинг@Mail.ru
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево" - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/fas-1887527443.html
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево" - РИА Новости, 01.08.2023
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:05
2023-08-01T10:05
россия
экономика
долгопрудный
московская область (подмосковье)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
x5 retail group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом условий, в том числе об установке определенного уровня наценки на ряд социально значимых продуктов, сообщает ведомство. "ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Виктория Балтия" (торговая сеть "Виктория") при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что ограничения распространяются на все сети, входящие в "Викторию Балтию". Так, поскольку доля Х5 превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год в границах городского округа Долгопрудный Московской области, "Виктория Балтия" должна до совершения сделки передать расположенные на этой территории торговые объекты третьим лицам. "ФАС России предписала распространить действующие в организации Х5 Group добровольные ценовые обязательства на приобретаемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Виктория" наценки на отдельные позиции социально значимых продуктов питания в течение года с момента совершения сделки будут также установлены на уровне не выше 5% от цены приобретения на несколько категорий товаров и не выше 10% - на остальные категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230727/alkogol-1886652667.html
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, долгопрудный, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), x5 retail group
Россия, Экономика, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), X5 Retail Group
ФАС согласовала приобретение группой Х5 сетей "Виктория" и "Дешево"

Федеральная антимонопольная служба разрешила X5 Group купить сети "Виктория" и "Дешево"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
ФАС табличка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом условий, в том числе об установке определенного уровня наценки на ряд социально значимых продуктов, сообщает ведомство.
"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Виктория Балтия" (торговая сеть "Виктория") при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что ограничения распространяются на все сети, входящие в "Викторию Балтию".
Так, поскольку доля Х5 превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год в границах городского округа Долгопрудный Московской области, "Виктория Балтия" должна до совершения сделки передать расположенные на этой территории торговые объекты третьим лицам.
"ФАС России предписала распространить действующие в организации Х5 Group добровольные ценовые обязательства на приобретаемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Виктория" наценки на отдельные позиции социально значимых продуктов питания в течение года с момента совершения сделки будут также установлены на уровне не выше 5% от цены приобретения на несколько категорий товаров и не выше 10% - на остальные категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - добавляется в сообщении.
Логотип на здании одного из магазинов Пятерочка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в "Пятерочке"
27 июля, 16:15
 
РоссияЭкономикаДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)X5 Retail Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала