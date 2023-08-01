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На Зеленского обрушили шокирующий факт о его новом "чудо-оружии" - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/fakt-1887505964.html
На Зеленского обрушили шокирующий факт о его новом "чудо-оружии"
На Зеленского обрушили шокирующий факт о его новом "чудо-оружии" - РИА Новости, 01.08.2023
На Зеленского обрушили шокирующий факт о его новом "чудо-оружии"
Россия смогла приспособиться к западным ракетам Storm Shadow, применяемым Украиной, пишет обозреватель Business Insider Майкл Пек. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:40
2023-08-01T06:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия смогла приспособиться к западным ракетам Storm Shadow, применяемым Украиной, пишет обозреватель Business Insider Майкл Пек."С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — говорится в публикации.По мнению эксперта по вооружениям Майкла Кофмана, чьи слова приводит издание, нейтрализация эффекта от британских дальнобойных ракет связана с адаптацией российских Вооруженных сил к работе РСЗО HIMARS "за счет использования радиоэлектронной борьбы и перемещения логистических объектов и штабов за пределы досягаемости управляемых ракет".В материале отмечается, что с начала использования Украиной ракет Storm Shadow с середины мая "значительные удары" по российским силам не были зафиксированы.Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров. Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года. В начале июня стало известно, что крылатую ракету удалось заполучить российским военным из добровольческого отряда БАРС-11 и командованию подразделения "Царские волки".
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887498657.html
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в мире, украина, россия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания
На Зеленского обрушили шокирующий факт о его новом "чудо-оружии"

Business Insider: Россия нейтрализовала влияние западных ракет Storm Shadow

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия смогла приспособиться к западным ракетам Storm Shadow, применяемым Украиной, пишет обозреватель Business Insider Майкл Пек.
"С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — говорится в публикации.
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По мнению эксперта по вооружениям Майкла Кофмана, чьи слова приводит издание, нейтрализация эффекта от британских дальнобойных ракет связана с адаптацией российских Вооруженных сил к работе РСЗО HIMARS "за счет использования радиоэлектронной борьбы и перемещения логистических объектов и штабов за пределы досягаемости управляемых ракет".
В материале отмечается, что с начала использования Украиной ракет Storm Shadow с середины мая "значительные удары" по российским силам не были зафиксированы.
Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров. Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года. В начале июня стало известно, что крылатую ракету удалось заполучить российским военным из добровольческого отряда БАРС-11 и командованию подразделения "Царские волки".
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