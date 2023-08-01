https://ria.ru/20230801/estoniya-1887669005.html

Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе

Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе - РИА Новости, 01.08.2023

Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе

Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, из Эстонии в Россию въехать по электронной визе можно только через... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:46

2023-08-01T18:46

2023-08-01T18:46

туризм

россия

эстония

нарва

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69556cd26d07b553655a1f4a939f1a5b.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, из Эстонии в Россию въехать по электронной визе можно только через Нарву, сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "Въехать по электронной визе из Эстонии в Россию можно только через Нарву. На погранпунктах "Койдула" и "Лухамаа", граничащих с Псковской областью РФ, электронная виза не работает", - говорится в сообщении. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. Основным регионом, откуда в Россию шел поток туристов как в 2022, так и в 2019 году, была Европа. При этом их количество за три года сократилось почти в 11 раз - до 463,8 тысячи человек с 4,96 миллиона. Главным европейским "поставщиком" туристов были Германия, Эстония, Финляндия, Латвия и Литва.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879973499.html

россия

эстония

нарва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, нарва, новости - туризм