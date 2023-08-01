Рейтинг@Mail.ru
Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:46 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/estoniya-1887669005.html
Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе
Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе - РИА Новости, 01.08.2023
Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, из Эстонии в Россию въехать по электронной визе можно только через... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:46
2023-08-01T18:46
туризм
россия
эстония
нарва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69556cd26d07b553655a1f4a939f1a5b.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, из Эстонии в Россию въехать по электронной визе можно только через Нарву, сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "Въехать по электронной визе из Эстонии в Россию можно только через Нарву. На погранпунктах "Койдула" и "Лухамаа", граничащих с Псковской областью РФ, электронная виза не работает", - говорится в сообщении. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. Основным регионом, откуда в Россию шел поток туристов как в 2022, так и в 2019 году, была Европа. При этом их количество за три года сократилось почти в 11 раз - до 463,8 тысячи человек с 4,96 миллиона. Главным европейским "поставщиком" туристов были Германия, Эстония, Финляндия, Латвия и Литва.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879973499.html
россия
эстония
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a7d6a82e9dd4e1ab89c49853fb4edcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, нарва, новости - туризм
Туризм, Россия, Эстония, Нарва, Новости - Туризм
Эстонские СМИ рассказали, как въехать в Россию по электронной визе

ERR сообщил, что въехать по электронной визе из Эстонии в Россию можно только через Нарву

© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, из Эстонии в Россию въехать по электронной визе можно только через Нарву, сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
"Въехать по электронной визе из Эстонии в Россию можно только через Нарву. На погранпунктах "Койдула" и "Лухамаа", граничащих с Псковской областью РФ, электронная виза не работает", - говорится в сообщении.
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
Основным регионом, откуда в Россию шел поток туристов как в 2022, так и в 2019 году, была Европа. При этом их количество за три года сократилось почти в 11 раз - до 463,8 тысячи человек с 4,96 миллиона. Главным европейским "поставщиком" туристов были Германия, Эстония, Финляндия, Латвия и Литва.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу
23 июня, 11:58
 
ТуризмРоссияЭстонияНарваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала