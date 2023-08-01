Рейтинг@Mail.ru
Турция приостановила экспорт оливкового масла - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 01.08.2023 (обновлено: 21:43 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/eksport-1887688826.html
Турция приостановила экспорт оливкового масла
Турция приостановила экспорт оливкового масла - РИА Новости, 01.08.2023
Турция приостановила экспорт оливкового масла
Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:25
2023-08-01T21:43
экономика
турция
испания
италия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756247061_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_1aec4f67fc8ef02e951547a5d8890508.jpg
СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны, сообщило министерство торговли Турции.Ведомство привело статистику Международного совета по оливкам (IUC), согласно которой из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире снизилось на 20%, в первую очередь за счет Италии и Испании, а в Турции оно возросло на 62%. Также, отмечает министерство, экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль нынешнего увеличился на 240% и составил 136,5 тысячи тонн.Отмечается, что из-за роста экспорта цены на масло значительно выросли и в самой Турции - на 102%.Минторг отмечает, что ввиду высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах-членах ЕС в "крайне небольших" количествах. "Однако Италия и Испания перерабатывают поставленное нашей страной масло оптом и в бочках и затем продают их в третьи страны (под своими брендами - ред.). С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в Италию - в 44 раза", - сообщает министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе."Вновь оценив вышеперечисленные обстоятельства, министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая - до 1 ноября 2023 года", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230622/lira-1879813201.html
турция
испания
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756247061_27:0:1734:1280_1920x0_80_0_0_62dbe2b9278e5acd1d89162002219ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, испания, италия, евросоюз
Экономика, Турция, Испания, Италия, Евросоюз
Турция приостановила экспорт оливкового масла

Турция из-за роста мировых цен приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября

© Pixabay / stevepbОливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Pixabay / stevepb
Оливковое масло . Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны, сообщило министерство торговли Турции.
Ведомство привело статистику Международного совета по оливкам (IUC), согласно которой из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире снизилось на 20%, в первую очередь за счет Италии и Испании, а в Турции оно возросло на 62%. Также, отмечает министерство, экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль нынешнего увеличился на 240% и составил 136,5 тысячи тонн.
Отмечается, что из-за роста экспорта цены на масло значительно выросли и в самой Турции - на 102%.
Минторг отмечает, что ввиду высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах-членах ЕС в "крайне небольших" количествах. "Однако Италия и Испания перерабатывают поставленное нашей страной масло оптом и в бочках и затем продают их в третьи страны (под своими брендами - ред.). С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в Италию - в 44 раза", - сообщает министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе.
"Вновь оценив вышеперечисленные обстоятельства, министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая - до 1 ноября 2023 года", - сообщило ведомство.
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Турецкая лира обновила минимум после решения Центробанка о повышении ставки
22 июня, 15:13
 
ЭкономикаТурцияИспанияИталияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала