https://ria.ru/20230801/eksport-1887688826.html

Турция приостановила экспорт оливкового масла

Турция приостановила экспорт оливкового масла - РИА Новости, 01.08.2023

Турция приостановила экспорт оливкового масла

Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T21:25

2023-08-01T21:25

2023-08-01T21:43

экономика

турция

испания

италия

евросоюз

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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны, сообщило министерство торговли Турции.Ведомство привело статистику Международного совета по оливкам (IUC), согласно которой из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире снизилось на 20%, в первую очередь за счет Италии и Испании, а в Турции оно возросло на 62%. Также, отмечает министерство, экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль нынешнего увеличился на 240% и составил 136,5 тысячи тонн.Отмечается, что из-за роста экспорта цены на масло значительно выросли и в самой Турции - на 102%.Минторг отмечает, что ввиду высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах-членах ЕС в "крайне небольших" количествах. "Однако Италия и Испания перерабатывают поставленное нашей страной масло оптом и в бочках и затем продают их в третьи страны (под своими брендами - ред.). С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в Италию - в 44 раза", - сообщает министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе."Вновь оценив вышеперечисленные обстоятельства, министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая - до 1 ноября 2023 года", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20230622/lira-1879813201.html

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экономика, турция, испания, италия, евросоюз