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Буркина-Фасо и Мали выйдут из ЭКОВАС при любой интервенции в Нигер
Буркина-Фасо и Мали выйдут из ЭКОВАС при любой интервенции в Нигер - РИА Новости, 01.08.2023
Буркина-Фасо и Мали выйдут из ЭКОВАС при любой интервенции в Нигер
Любое военное вмешательство против Нигера угрожает выходом Буркина-Фасо и Мали из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), говорится в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:31
2023-08-01T00:31
2023-08-01T00:58
буркина-фасо
мали
в мире
мохамед базум
африканский союз
нигер
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любое военное вмешательство против Нигера угрожает выходом Буркина-Фасо и Мали из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), говорится в совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали."Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что любое военное вмешательство против Нигера может привело бы к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС, а также принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера", - говорится в заявлении.Также в документе указывается, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, который решил "взять в руки" свою судьбу. Страны осудили "настойчивость" во введении санкций со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) против Нигера, подчеркнув, что отказываются применять эти санкции.ЭКОВАС 30 июля заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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буркина-фасо, мали, в мире, мохамед базум, африканский союз, нигер
Буркина-Фасо, Мали, В мире, Мохамед Базум, Африканский союз, Нигер
Буркина-Фасо и Мали выйдут из ЭКОВАС при любой интервенции в Нигер
Мали и Буркина-Фасо пообещали выйти из ЭКОВАС в случае военного вторжения в Нигер
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любое военное вмешательство против Нигера угрожает выходом Буркина-Фасо и Мали из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), говорится в совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали.
«
"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что любое военное вмешательство против Нигера может привело бы к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС, а также принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера", - говорится в заявлении.
Также в документе указывается, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, который решил "взять в руки" свою судьбу. Страны осудили "настойчивость" во введении санкций со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) против Нигера, подчеркнув, что отказываются применять эти санкции.
ЭКОВАС 30 июля заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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