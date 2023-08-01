https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве - РИА Новости, 01.08.2023
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом на Новогиреевской улице в Москве, обе госпитализированы, сообщают столичные прокуратура и столичный... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:28
2023-08-01T21:28
2023-08-01T21:28
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482800_0:114:2240:1374_1920x0_80_0_0_e1bb96104f94c13813e863921d935ab8.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом на Новогиреевской улице в Москве, обе госпитализированы, сообщают столичные прокуратура и столичный дептранс. "На Новогиреевской улице (в районе дома 9) произошло ДТП с участием велосипедиста и пешеходов, передвигавшихся на самокате. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия не затруднено", - сообщает дептранс в телеграм-канале. Как следует из видео в телеграм-канале департамента, женщина вместе с ребенком ехала на самокате, на котором были повешены сумки. В свою очередь прокуратура Москвы в телеграм-канале уточнила, что в аварии пострадали женщина и её 6-летняя дочь. Обе доставлены в больницу. Дептранс напоминает, что велосипедистам и пользователям самокатов на пешеходном переходе нужно везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.
https://ria.ru/20230731/dtp-1887281214.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482800_129:0:2113:1488_1920x0_80_0_0_b1f9049ed46575fcf091cfeff2b61e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве
Женщина с дочкой на самокате попала в ДТП на Новогиреевской улице в Москве
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом на Новогиреевской улице в Москве, обе госпитализированы, сообщают столичные прокуратура и столичный дептранс.
"На Новогиреевской улице (в районе дома 9) произошло ДТП с участием велосипедиста и пешеходов, передвигавшихся на самокате. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия не затруднено", - сообщает дептранс в телеграм-канале.
Как следует из видео в телеграм-канале департамента, женщина вместе с ребенком ехала на самокате, на котором были повешены сумки.
В свою очередь прокуратура Москвы в телеграм-канале уточнила, что в аварии пострадали женщина и её 6-летняя дочь. Обе доставлены в больницу.
Дептранс
напоминает, что велосипедистам и пользователям самокатов на пешеходном переходе нужно везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.
В ДТП в Приморье погиб младенец, еще пять человек пострадали