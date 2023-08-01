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Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве - РИА Новости, 01.08.2023
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21:28 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве - РИА Новости, 01.08.2023
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом на Новогиреевской улице в Москве, обе госпитализированы, сообщают столичные прокуратура и столичный... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:28
2023-08-01T21:28
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом на Новогиреевской улице в Москве, обе госпитализированы, сообщают столичные прокуратура и столичный дептранс. "На Новогиреевской улице (в районе дома 9) произошло ДТП с участием велосипедиста и пешеходов, передвигавшихся на самокате. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия не затруднено", - сообщает дептранс в телеграм-канале. Как следует из видео в телеграм-канале департамента, женщина вместе с ребенком ехала на самокате, на котором были повешены сумки. В свою очередь прокуратура Москвы в телеграм-канале уточнила, что в аварии пострадали женщина и её 6-летняя дочь. Обе доставлены в больницу. Дептранс напоминает, что велосипедистам и пользователям самокатов на пешеходном переходе нужно везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве

Женщина с дочкой на самокате попала в ДТП на Новогиреевской улице в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате
Девушка катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Женщина с дочкой на самокате столкнулась с велосипедистом на Новогиреевской улице в Москве, обе госпитализированы, сообщают столичные прокуратура и столичный дептранс.
"На Новогиреевской улице (в районе дома 9) произошло ДТП с участием велосипедиста и пешеходов, передвигавшихся на самокате. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия не затруднено", - сообщает дептранс в телеграм-канале.
Как следует из видео в телеграм-канале департамента, женщина вместе с ребенком ехала на самокате, на котором были повешены сумки.
В свою очередь прокуратура Москвы в телеграм-канале уточнила, что в аварии пострадали женщина и её 6-летняя дочь. Обе доставлены в больницу.
Дептранс напоминает, что велосипедистам и пользователям самокатов на пешеходном переходе нужно везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.
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