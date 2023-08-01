https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html

Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов

Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов - РИА Новости, 01.08.2023

Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:24

2023-08-01T11:24

2023-08-01T11:24

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

россия

маргарита симоньян

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. "Понятно, чего добиваются выруси. Попытаться устроить кровавое шоу в центре Москвы а-ля 9/11 - это их неподражаемый творческий почерк. Расчет на то, что мы тут ужаснемся, вострепещем и дадим заднюю - неправильный расчет. Когда мы ужасаемся, мы не трепещем и заднюю, тем более, не даем. Кто думает о нас иначе, судит по себе. Не путать с некоторыми нарядными европейскими странами, многократно в своей истории без сопротивления раздвигавшими ножки по первому требованию их раздвинуть. Нет, мы, когда ужасаемся, наоборот, жмем на газ - и уже плевать на дорожную разметку, ПДД, светофоры, лежачих и стоящих полицейских", - написала она. По словам Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин мгновенно отвечает на очевидные вопросы, есть ли пострадавшие, что повреждено и другие. "Но даже такой человек, как Собянин, и так взваливший на себя несоизмеримо больше, чем положено по служебной инструкции, не может отвечать за всех, за все и на все. А вопросы остаются", - подчеркнула она. Симоньян задалась вопросом, как беспилотники вообще долетают. Как она отметила, со слов военных, ПВО пропускают их, поскольку рассчитаны на другую мощь - на ракеты, самолеты - "а эту мелочь пропускают, как пропускают птиц". Также она интересуется, что мешает создать другую, более современную, систему. Кроме того, она спросила, "что в реальности происходит и чего ждать?" "Мы все видим в крайние дни могучий разгром портов, аэродромов и прочих мест хранения этой дряни. Видим и верим. И хотим верить впредь. Именно поэтому попадание беспилотника второй раз подряд в одну и ту же башню, где находятся три федеральных министерства, как минимум, требует пояснений к словам, что РЭБ все приземлило. Скажите нам как есть. Мы не вострепещем и заднюю не дадим ни при каком раскладе. В одной лодке же все. Причем подводной", - заключила она. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".

https://ria.ru/20230801/mid-1887529227.html

https://ria.ru/20230801/ataki-1887521332.html

https://ria.ru/20230731/ataki-1887381563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, москва, россия, маргарита симоньян, ситуация в днр и лнр