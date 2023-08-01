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Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов - РИА Новости, 01.08.2023
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11:24 01.08.2023
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Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов - РИА Новости, 01.08.2023
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:24
2023-08-01T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
россия
маргарита симоньян
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. "Понятно, чего добиваются выруси. Попытаться устроить кровавое шоу в центре Москвы а-ля 9/11 - это их неподражаемый творческий почерк. Расчет на то, что мы тут ужаснемся, вострепещем и дадим заднюю - неправильный расчет. Когда мы ужасаемся, мы не трепещем и заднюю, тем более, не даем. Кто думает о нас иначе, судит по себе. Не путать с некоторыми нарядными европейскими странами, многократно в своей истории без сопротивления раздвигавшими ножки по первому требованию их раздвинуть. Нет, мы, когда ужасаемся, наоборот, жмем на газ - и уже плевать на дорожную разметку, ПДД, светофоры, лежачих и стоящих полицейских", - написала она. По словам Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин мгновенно отвечает на очевидные вопросы, есть ли пострадавшие, что повреждено и другие. "Но даже такой человек, как Собянин, и так взваливший на себя несоизмеримо больше, чем положено по служебной инструкции, не может отвечать за всех, за все и на все. А вопросы остаются", - подчеркнула она. Симоньян задалась вопросом, как беспилотники вообще долетают. Как она отметила, со слов военных, ПВО пропускают их, поскольку рассчитаны на другую мощь - на ракеты, самолеты - "а эту мелочь пропускают, как пропускают птиц". Также она интересуется, что мешает создать другую, более современную, систему. Кроме того, она спросила, "что в реальности происходит и чего ждать?" "Мы все видим в крайние дни могучий разгром портов, аэродромов и прочих мест хранения этой дряни. Видим и верим. И хотим верить впредь. Именно поэтому попадание беспилотника второй раз подряд в одну и ту же башню, где находятся три федеральных министерства, как минимум, требует пояснений к словам, что РЭБ все приземлило. Скажите нам как есть. Мы не вострепещем и заднюю не дадим ни при каком раскладе. В одной лодке же все. Причем подводной", - заключила она. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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безопасность, москва, россия, маргарита симоньян, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Ситуация в ДНР и ЛНР
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов

Симоньян задалась вопросом, как разработать средство против новых атак беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
Сотрудники следственного комитета в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
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"Понятно, чего добиваются выруси. Попытаться устроить кровавое шоу в центре Москвы а-ля 9/11 - это их неподражаемый творческий почерк. Расчет на то, что мы тут ужаснемся, вострепещем и дадим заднюю - неправильный расчет. Когда мы ужасаемся, мы не трепещем и заднюю, тем более, не даем. Кто думает о нас иначе, судит по себе. Не путать с некоторыми нарядными европейскими странами, многократно в своей истории без сопротивления раздвигавшими ножки по первому требованию их раздвинуть. Нет, мы, когда ужасаемся, наоборот, жмем на газ - и уже плевать на дорожную разметку, ПДД, светофоры, лежачих и стоящих полицейских", - написала она.
По словам Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин мгновенно отвечает на очевидные вопросы, есть ли пострадавшие, что повреждено и другие. "Но даже такой человек, как Собянин, и так взваливший на себя несоизмеримо больше, чем положено по служебной инструкции, не может отвечать за всех, за все и на все. А вопросы остаются", - подчеркнула она.
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Симоньян задалась вопросом, как беспилотники вообще долетают. Как она отметила, со слов военных, ПВО пропускают их, поскольку рассчитаны на другую мощь - на ракеты, самолеты - "а эту мелочь пропускают, как пропускают птиц". Также она интересуется, что мешает создать другую, более современную, систему. Кроме того, она спросила, "что в реальности происходит и чего ждать?"
"Мы все видим в крайние дни могучий разгром портов, аэродромов и прочих мест хранения этой дряни. Видим и верим. И хотим верить впредь. Именно поэтому попадание беспилотника второй раз подряд в одну и ту же башню, где находятся три федеральных министерства, как минимум, требует пояснений к словам, что РЭБ все приземлило. Скажите нам как есть. Мы не вострепещем и заднюю не дадим ни при каком раскладе. В одной лодке же все. Причем подводной", - заключила она.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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