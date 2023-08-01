https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов - РИА Новости, 01.08.2023
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:24
2023-08-01T11:24
2023-08-01T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
россия
маргарита симоньян
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887521642_0:94:2908:1730_1920x0_80_0_0_a7c83870a924a798aa32ae87653c5864.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. "Понятно, чего добиваются выруси. Попытаться устроить кровавое шоу в центре Москвы а-ля 9/11 - это их неподражаемый творческий почерк. Расчет на то, что мы тут ужаснемся, вострепещем и дадим заднюю - неправильный расчет. Когда мы ужасаемся, мы не трепещем и заднюю, тем более, не даем. Кто думает о нас иначе, судит по себе. Не путать с некоторыми нарядными европейскими странами, многократно в своей истории без сопротивления раздвигавшими ножки по первому требованию их раздвинуть. Нет, мы, когда ужасаемся, наоборот, жмем на газ - и уже плевать на дорожную разметку, ПДД, светофоры, лежачих и стоящих полицейских", - написала она. По словам Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин мгновенно отвечает на очевидные вопросы, есть ли пострадавшие, что повреждено и другие. "Но даже такой человек, как Собянин, и так взваливший на себя несоизмеримо больше, чем положено по служебной инструкции, не может отвечать за всех, за все и на все. А вопросы остаются", - подчеркнула она. Симоньян задалась вопросом, как беспилотники вообще долетают. Как она отметила, со слов военных, ПВО пропускают их, поскольку рассчитаны на другую мощь - на ракеты, самолеты - "а эту мелочь пропускают, как пропускают птиц". Также она интересуется, что мешает создать другую, более современную, систему. Кроме того, она спросила, "что в реальности происходит и чего ждать?" "Мы все видим в крайние дни могучий разгром портов, аэродромов и прочих мест хранения этой дряни. Видим и верим. И хотим верить впредь. Именно поэтому попадание беспилотника второй раз подряд в одну и ту же башню, где находятся три федеральных министерства, как минимум, требует пояснений к словам, что РЭБ все приземлило. Скажите нам как есть. Мы не вострепещем и заднюю не дадим ни при каком раскладе. В одной лодке же все. Причем подводной", - заключила она. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
https://ria.ru/20230801/mid-1887529227.html
https://ria.ru/20230801/ataki-1887521332.html
https://ria.ru/20230731/ataki-1887381563.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887521642_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_19e76f18cc126a6b901a609353704a95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, россия, маргарита симоньян, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Ситуация в ДНР и ЛНР
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов
Симоньян задалась вопросом, как разработать средство против новых атак беспилотников
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале
задала вопросы, как предотвратить новые атаки дронов.
Минобороны России
в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве
и Подмосковье
. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Зеленский компрометирует США терактами, заявили в МИД России
"Понятно, чего добиваются выруси. Попытаться устроить кровавое шоу в центре Москвы а-ля 9/11 - это их неподражаемый творческий почерк. Расчет на то, что мы тут ужаснемся, вострепещем и дадим заднюю - неправильный расчет. Когда мы ужасаемся, мы не трепещем и заднюю, тем более, не даем. Кто думает о нас иначе, судит по себе. Не путать с некоторыми нарядными европейскими странами, многократно в своей истории без сопротивления раздвигавшими ножки по первому требованию их раздвинуть. Нет, мы, когда ужасаемся, наоборот, жмем на газ - и уже плевать на дорожную разметку, ПДД, светофоры, лежачих и стоящих полицейских", - написала она.
По словам Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин мгновенно отвечает на очевидные вопросы, есть ли пострадавшие, что повреждено и другие. "Но даже такой человек, как Собянин, и так взваливший на себя несоизмеримо больше, чем положено по служебной инструкции, не может отвечать за всех, за все и на все. А вопросы остаются", - подчеркнула она.
В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА
Симоньян задалась вопросом, как беспилотники вообще долетают. Как она отметила, со слов военных, ПВО пропускают их, поскольку рассчитаны на другую мощь - на ракеты, самолеты - "а эту мелочь пропускают, как пропускают птиц". Также она интересуется, что мешает создать другую, более современную, систему. Кроме того, она спросила, "что в реальности происходит и чего ждать?"
"Мы все видим в крайние дни могучий разгром портов, аэродромов и прочих мест хранения этой дряни. Видим и верим. И хотим верить впредь. Именно поэтому попадание беспилотника второй раз подряд в одну и ту же башню, где находятся три федеральных министерства, как минимум, требует пояснений к словам, что РЭБ все приземлило. Скажите нам как есть. Мы не вострепещем и заднюю не дадим ни при каком раскладе. В одной лодке же все. Причем подводной", - заключила она.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
Киев компенсирует неудачи ВСУ атаками по объектам России, считает эксперт