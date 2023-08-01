В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше
Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву заявил, что будет больше неустановленных дронов
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами в своем аккаунте в Twitter, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.
"Больше неустановленных дронов… больше войны", - написал Подоляк.
Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".