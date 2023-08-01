https://ria.ru/20230801/drony-1887533846.html

В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше

В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше - РИА Новости, 01.08.2023

В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами в своем аккаунте в Twitter, что "неустановленных... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:46

2023-08-01T10:46

2023-08-01T11:30

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир зеленский

михаил подоляк

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами в своем аккаунте в Twitter, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку. "Больше неустановленных дронов… больше войны", - написал Подоляк.Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".

https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887529884.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, московская область (подмосковье), владимир зеленский, михаил подоляк, сергей собянин