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В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше - РИА Новости, 01.08.2023
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10:46 01.08.2023 (обновлено: 11:30 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/drony-1887533846.html
В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше
В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше - РИА Новости, 01.08.2023
В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами в своем аккаунте в Twitter, что "неустановленных... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:46
2023-08-01T11:30
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир зеленский
михаил подоляк
сергей собянин
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами в своем аккаунте в Twitter, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку. "Больше неустановленных дронов… больше войны", - написал Подоляк.Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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россия, москва, московская область (подмосковье), владимир зеленский, михаил подоляк, сергей собянин
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Сергей Собянин
В офисе Зеленского заявили, что атак дронов будет больше

Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву заявил, что будет больше неустановленных дронов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами в своем аккаунте в Twitter, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.
"Больше неустановленных дронов… больше войны", - написал Подоляк.
Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
Сотрудник полиции дежурит неподалеку от башни IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Вчера, 10:25
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ЗеленскийМихаил ПодолякСергей Собянин
 
 
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