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В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре
В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре - РИА Новости, 01.08.2023
В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре
Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:08
2023-08-01T19:08
2023-08-01T20:08
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале республиканский главк МВД РФ. Ранее в социальных сетях было размещено видео, на кадрах которого видно, как женщина задевает ногами ребенка, находящегося на полу детского центра. После женщина уже с ребенком на руках подходит к другой - между ними завязывается конфликт. Через несколько секунд подходит первая женщина и наносит удар женщине с ребенком, отчего последняя падает на пол. Между ними завязывается борьба. "В Кызыле сотрудниками полиции проводится проверка по размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием женщины с малолетним ребенком", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что, по данным пользователей сети, женщине с малолетним ребенком нанесли телесные повреждения.
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кызыл, россия, происшествия
Кызыл, Россия, Происшествия
В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре
Полиция начала проверку видео с дракой между женщинами в детском центре в Кызыле
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости.
Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале
республиканский главк МВД РФ.
Ранее в социальных сетях было размещено видео, на кадрах которого видно, как женщина задевает ногами ребенка, находящегося на полу детского центра. После женщина уже с ребенком на руках подходит к другой - между ними завязывается конфликт. Через несколько секунд подходит первая женщина и наносит удар женщине с ребенком, отчего последняя падает на пол. Между ними завязывается борьба.
"В Кызыле сотрудниками полиции проводится проверка по размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием женщины с малолетним ребенком", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что, по данным пользователей сети, женщине с малолетним ребенком нанесли телесные повреждения.
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