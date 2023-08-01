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В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре - РИА Новости, 01.08.2023
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19:08 01.08.2023 (обновлено: 20:08 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/draka-1887672897.html
В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре
В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре - РИА Новости, 01.08.2023
В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре
Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:08
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кызыл
россия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале республиканский главк МВД РФ. Ранее в социальных сетях было размещено видео, на кадрах которого видно, как женщина задевает ногами ребенка, находящегося на полу детского центра. После женщина уже с ребенком на руках подходит к другой - между ними завязывается конфликт. Через несколько секунд подходит первая женщина и наносит удар женщине с ребенком, отчего последняя падает на пол. Между ними завязывается борьба. "В Кызыле сотрудниками полиции проводится проверка по размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием женщины с малолетним ребенком", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что, по данным пользователей сети, женщине с малолетним ребенком нанесли телесные повреждения.
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кызыл, россия, происшествия
Кызыл, Россия, Происшествия
В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре

Полиция начала проверку видео с дракой между женщинами в детском центре в Кызыле

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале республиканский главк МВД РФ.
Ранее в социальных сетях было размещено видео, на кадрах которого видно, как женщина задевает ногами ребенка, находящегося на полу детского центра. После женщина уже с ребенком на руках подходит к другой - между ними завязывается конфликт. Через несколько секунд подходит первая женщина и наносит удар женщине с ребенком, отчего последняя падает на пол. Между ними завязывается борьба.
"В Кызыле сотрудниками полиции проводится проверка по размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием женщины с малолетним ребенком", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что, по данным пользователей сети, женщине с малолетним ребенком нанесли телесные повреждения.
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