https://ria.ru/20230801/draka-1887672897.html

В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре

В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре - РИА Новости, 01.08.2023

В Туве начали проверку видео с дракой между женщинами в детском центре

Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T19:08

2023-08-01T19:08

2023-08-01T20:08

кызыл

россия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Полиция Тувы начала проверку после размещения в социальных сетях видео с конфликтом между женщинами в детском центре Кызыла, сообщает в своем телеграм-канале республиканский главк МВД РФ. Ранее в социальных сетях было размещено видео, на кадрах которого видно, как женщина задевает ногами ребенка, находящегося на полу детского центра. После женщина уже с ребенком на руках подходит к другой - между ними завязывается конфликт. Через несколько секунд подходит первая женщина и наносит удар женщине с ребенком, отчего последняя падает на пол. Между ними завязывается борьба. "В Кызыле сотрудниками полиции проводится проверка по размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием женщины с малолетним ребенком", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что, по данным пользователей сети, женщине с малолетним ребенком нанесли телесные повреждения.

https://ria.ru/20230801/konflikt-1887544025.html

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кызыл, россия, происшествия