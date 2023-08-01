Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/dozhdi-1887508698.html
Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек
Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек - РИА Новости, 01.08.2023
Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек
Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11, еще 27 числятся пропавшими, сообщает газета "Бэйцзин Жибао" со ссылкой на пекинское управление по... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:22
2023-08-01T07:22
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_3867da95f97473fc48fabfcda0b442a2.jpg
ПЕКИН, 1 авг - РИА Новости. Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11, еще 27 числятся пропавшими, сообщает газета "Бэйцзин Жибао" со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений. Ранее сообщалось о двух погибших на западе китайской столицы. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) от дождей погибли 11 человек, из них двое погибли при исполнении должностных обязанностей. Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций", - говорится в сообщении. Кроме того, от проливных дождей пострадали в общей сложности 44 673 человека в 13 районах столицы. В городе из опасных районов эвакуировали 127 тысяч человек. Экономический ущерб, нанесенный стихией подсчитывается. Отмечается, что риск наводнений и паводков сохраняется. Метеорологические службы Пекина во вторник понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого и желтого. Как сообщало Центральное телевидение Китая, оранжевый уровень предупреждения сохраняется в районе Мэньтоугоу на западе китайской столицы, в остальных районах уровень предупреждения понизили до желтого. По информации пекинской метеостанции, с 20.00 (15.00 мск) 29 июля до 7.00 (2.00 мск) 1 августа в среднем в Пекине выпало 260 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 миллиметра осадков. По сообщению телевидения, во вторник утром четыре военных вертолета с 26 военными на борту выполняют спасательные операции в затопленных районах Мэньтоугоу - освобождают пассажиров, застрявших в поездах, эвакуируют пострадавших, сбрасывают с воздуха гуманитарную помощь. Планируется, что спасатели доставят в пострадавший от наводнения район 1900 единиц продуктов питания, 900 дождевиков, 700 одеял. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, она включает синий, желтый, оранжевый и красный уровни. Накануне пекинская метеорологическая станция также объявляла о красном (наивысшем) уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. Сообщалось, что сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратилось на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны. Международный аэропорт Дасин отменил 338 рейсов.
https://ria.ru/20230731/vyplaty-1887281804.html
https://ria.ru/20230801/indiya-1887505185.html
https://ria.ru/20230729/feyerverki-1887105465.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_66a2b58222e6c28f78f837a42b38e720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, китай, в мире
Пекин, Китай, В мире
Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек

"Бэйцзин Жибао": число погибших от ливней в Пекине выросло до 11, еще 27 человек пропали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 авг - РИА Новости. Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11, еще 27 числятся пропавшими, сообщает газета "Бэйцзин Жибао" со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений.
Ранее сообщалось о двух погибших на западе китайской столицы.
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Семьям погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл выплатят компенсации
Вчера, 07:46
"По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) от дождей погибли 11 человек, из них двое погибли при исполнении должностных обязанностей. Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций", - говорится в сообщении.
Кроме того, от проливных дождей пострадали в общей сложности 44 673 человека в 13 районах столицы. В городе из опасных районов эвакуировали 127 тысяч человек. Экономический ущерб, нанесенный стихией подсчитывается. Отмечается, что риск наводнений и паводков сохраняется.
Метеорологические службы Пекина во вторник понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого и желтого. Как сообщало Центральное телевидение Китая, оранжевый уровень предупреждения сохраняется в районе Мэньтоугоу на западе китайской столицы, в остальных районах уровень предупреждения понизили до желтого.
По информации пекинской метеостанции, с 20.00 (15.00 мск) 29 июля до 7.00 (2.00 мск) 1 августа в среднем в Пекине выпало 260 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 миллиметра осадков.
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек
06:27
По сообщению телевидения, во вторник утром четыре военных вертолета с 26 военными на борту выполняют спасательные операции в затопленных районах Мэньтоугоу - освобождают пассажиров, застрявших в поездах, эвакуируют пострадавших, сбрасывают с воздуха гуманитарную помощь. Планируется, что спасатели доставят в пострадавший от наводнения район 1900 единиц продуктов питания, 900 дождевиков, 700 одеял.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, она включает синий, желтый, оранжевый и красный уровни. Накануне пекинская метеорологическая станция также объявляла о красном (наивысшем) уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. Сообщалось, что сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратилось на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны. Международный аэропорт Дасин отменил 338 рейсов.
Последствия взрыва на складе фейерверков в Таиланде - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Таиланде девять человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков
29 июля, 19:43
 
ПекинКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала