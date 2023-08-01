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Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек

Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек - РИА Новости, 01.08.2023

Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек

Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11, еще 27 числятся пропавшими, сообщает газета "Бэйцзин Жибао" со ссылкой на пекинское управление по... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:22

2023-08-01T07:22

2023-08-01T07:22

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ПЕКИН, 1 авг - РИА Новости. Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11, еще 27 числятся пропавшими, сообщает газета "Бэйцзин Жибао" со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений. Ранее сообщалось о двух погибших на западе китайской столицы. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) от дождей погибли 11 человек, из них двое погибли при исполнении должностных обязанностей. Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций", - говорится в сообщении. Кроме того, от проливных дождей пострадали в общей сложности 44 673 человека в 13 районах столицы. В городе из опасных районов эвакуировали 127 тысяч человек. Экономический ущерб, нанесенный стихией подсчитывается. Отмечается, что риск наводнений и паводков сохраняется. Метеорологические службы Пекина во вторник понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого и желтого. Как сообщало Центральное телевидение Китая, оранжевый уровень предупреждения сохраняется в районе Мэньтоугоу на западе китайской столицы, в остальных районах уровень предупреждения понизили до желтого. По информации пекинской метеостанции, с 20.00 (15.00 мск) 29 июля до 7.00 (2.00 мск) 1 августа в среднем в Пекине выпало 260 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 миллиметра осадков. По сообщению телевидения, во вторник утром четыре военных вертолета с 26 военными на борту выполняют спасательные операции в затопленных районах Мэньтоугоу - освобождают пассажиров, застрявших в поездах, эвакуируют пострадавших, сбрасывают с воздуха гуманитарную помощь. Планируется, что спасатели доставят в пострадавший от наводнения район 1900 единиц продуктов питания, 900 дождевиков, 700 одеял. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, она включает синий, желтый, оранжевый и красный уровни. Накануне пекинская метеорологическая станция также объявляла о красном (наивысшем) уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. Сообщалось, что сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратилось на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны. Международный аэропорт Дасин отменил 338 рейсов.

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пекин, китай, в мире