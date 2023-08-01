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В Донецке начали тестировать оплату проезда картой "Тройка" - РИА Новости, 01.08.2023
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14:20 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/donetsk-1887604878.html
В Донецке начали тестировать оплату проезда картой "Тройка"
В Донецке начали тестировать оплату проезда картой "Тройка" - РИА Новости, 01.08.2023
В Донецке начали тестировать оплату проезда картой "Тройка"
Безналичный расчет при помощи карты "Тройка" запустили в общественном транспорте в Донецке - пока эта система работает в тестовом режиме на двух троллейбусных... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:20
2023-08-01T14:20
донецк
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Безналичный расчет при помощи карты "Тройка" запустили в общественном транспорте в Донецке - пока эта система работает в тестовом режиме на двух троллейбусных маршрутах, сообщил РИА Новости замминистра транспорта ДНР Артем Бафанов. "С сегодняшнего дня у нас впервые заработала автоматизированная система оплаты проезда, это безналичная система оплаты проезда на базе карты "Тройка". (В этом режиме) начали работать два (троллейбусных и автобусных) маршрута - №2 и №17, которые проложены по основным магистралям города… Как только закончится тестовая эксплуатация - надеемся, что (это произойдет) до конца недели - мы сформируем план-график дооснащения всего подвижного состава. Постепенно будет внедрение (безналичного расчета на базе карты "Тройка") на других маршрутах", - сказал Бафанов. Названные маршруты проходят по улицам Артема и Университетской соответственно, это центральные улицы Донецка. В троллейбусах и автобусах этих маршрутов установлены специальные электронные устройства - валидаторы. "Сейчас этой картой можно рассчитаться в аэроэкспрессах, в МЦД, в МКД в Москве, она присутствует и во многих регионах России. Поэтому, где есть табличка, что оплата происходит картой "Тройка", все наши карты должны будут работать и в этих регионах тоже", - сказал на церемонии запуска системы Вадим Санин, зампредседателя наблюдательного совета госкорпорации "Донтех", которая является оператором по обслуживанию карт. Как отметил Мэр Донецка Алексей Кулемзин, принято решение, что такая форма оплаты "может быть использована на всех транспортных средствах в городе". Со своей стороны, первый замглавы минтранса ДНР Евгений Аптекин отметил, что данная система позволяет анализировать уровень загруженности маршрутов, а также их востребованность среди пассажиров". "Таким образом специалисты смогут изменять работу маршрутов для увеличения их удобства", - указал Аптекин.
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донецк, донецкая народная республика, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
В Донецке начали тестировать оплату проезда картой "Тройка"

Замминистра транспорта ДНР Бафанов: в Донецке начали тестировать оплату проезда "Тройкой"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир оплачивает проезд
Пассажир оплачивает проезд - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир оплачивает проезд. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Безналичный расчет при помощи карты "Тройка" запустили в общественном транспорте в Донецке - пока эта система работает в тестовом режиме на двух троллейбусных маршрутах, сообщил РИА Новости замминистра транспорта ДНР Артем Бафанов.
«
"С сегодняшнего дня у нас впервые заработала автоматизированная система оплаты проезда, это безналичная система оплаты проезда на базе карты "Тройка". (В этом режиме) начали работать два (троллейбусных и автобусных) маршрута - №2 и №17, которые проложены по основным магистралям города… Как только закончится тестовая эксплуатация - надеемся, что (это произойдет) до конца недели - мы сформируем план-график дооснащения всего подвижного состава. Постепенно будет внедрение (безналичного расчета на базе карты "Тройка") на других маршрутах", - сказал Бафанов.
Названные маршруты проходят по улицам Артема и Университетской соответственно, это центральные улицы Донецка. В троллейбусах и автобусах этих маршрутов установлены специальные электронные устройства - валидаторы.
«
"Сейчас этой картой можно рассчитаться в аэроэкспрессах, в МЦД, в МКД в Москве, она присутствует и во многих регионах России. Поэтому, где есть табличка, что оплата происходит картой "Тройка", все наши карты должны будут работать и в этих регионах тоже", - сказал на церемонии запуска системы Вадим Санин, зампредседателя наблюдательного совета госкорпорации "Донтех", которая является оператором по обслуживанию карт.
Как отметил Мэр Донецка Алексей Кулемзин, принято решение, что такая форма оплаты "может быть использована на всех транспортных средствах в городе". Со своей стороны, первый замглавы минтранса ДНР Евгений Аптекин отметил, что данная система позволяет анализировать уровень загруженности маршрутов, а также их востребованность среди пассажиров". "Таким образом специалисты смогут изменять работу маршрутов для увеличения их удобства", - указал Аптекин.
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