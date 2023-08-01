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Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 01.08.2023
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Липецкая область
 
15:53 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/dk-1887628239.html
Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта
Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 01.08.2023
Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта
Современный Дом культуры открылся в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:53
2023-08-01T15:53
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Современный Дом культуры открылся в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, ДК построили за год, стоимость работ составила 35,6 миллиона рублей. В торжественном открытии принял участие председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. "Дома культуры на селе – это центры притяжения не только для творческих людей, которые здесь реализуют свои таланты, и не только для детей, которые проводят свободное время, осваивая различные виды искусства. Здесь проводятся собрания, концерты, отмечаются праздники и важные события, проходят выборы – словом, все основные мероприятия. Разумеется, жители заслуживают, чтобы это все происходило в комфортных и красивых условиях. Поэтому мы так стараемся по максимуму привести сельские ДК в порядок. Эта работа будет продолжена – будем строить и ремонтировать", – сказал Артамонов.
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елецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов

Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Современный Дом культуры открылся в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, ДК построили за год, стоимость работ составила 35,6 миллиона рублей. В торжественном открытии принял участие председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.
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В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей
27 июля, 15:50
"Дома культуры на селе – это центры притяжения не только для творческих людей, которые здесь реализуют свои таланты, и не только для детей, которые проводят свободное время, осваивая различные виды искусства. Здесь проводятся собрания, концерты, отмечаются праздники и важные события, проходят выборы – словом, все основные мероприятия. Разумеется, жители заслуживают, чтобы это все происходило в комфортных и красивых условиях. Поэтому мы так стараемся по максимуму привести сельские ДК в порядок. Эта работа будет продолжена – будем строить и ремонтировать", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
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