https://ria.ru/20230801/dk-1887628239.html

Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта

Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 01.08.2023

Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта

Современный Дом культуры открылся в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:53

2023-08-01T15:53

2023-08-01T15:53

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Современный Дом культуры открылся в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, ДК построили за год, стоимость работ составила 35,6 миллиона рублей. В торжественном открытии принял участие председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. "Дома культуры на селе – это центры притяжения не только для творческих людей, которые здесь реализуют свои таланты, и не только для детей, которые проводят свободное время, осваивая различные виды искусства. Здесь проводятся собрания, концерты, отмечаются праздники и важные события, проходят выборы – словом, все основные мероприятия. Разумеется, жители заслуживают, чтобы это все происходило в комфортных и красивых условиях. Поэтому мы так стараемся по максимуму привести сельские ДК в порядок. Эта работа будет продолжена – будем строить и ремонтировать", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230727/tochka_rosta-1886643159.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, игорь артамонов