https://ria.ru/20230801/chvk-1887498196.html

Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти - РИА Новости, 01.08.2023

Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом олигархов для перехвата власти у избранных народом институтов, узаконивание ЧВК в России – это прямой путь... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:38

2023-08-01T03:38

2023-08-01T05:44

россия

андрей ильницкий

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом олигархов для перехвата власти у избранных народом институтов, узаконивание ЧВК в России – это прямой путь к сепаратизму, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.В своей статье, опубликованной в журнале "Арсенал Отечества", он отметил, что частные военные компании сегодня – это не просто "частные армии", а форпосты так называемого глубинного государства (deep state), которое реализует стратегию разрушения в мире национальных государств. И одна из задач этой транснациональной корпорации – отобрать у национального государства функции обеспечения безопасности, приватизировав насилие."ЧВК — это элемент системы перехватывания олигархией власти у избранных и контролируемых народом легитимных политических институтов национальных государств", - отметил советник министра обороны.По его словам, сегодня ЧВК – "это вооруженные структуры со своей мощной и весьма разветвленной системой информационного обеспечения, включающей не только принадлежащие олигархии ТГ-сетки, СМИ, информационные агентства и стрим-ТВ, но и пулы прокупленных ими "независимых" журналистов и медиафункционеров, работающих, в том числе, в государственных СМИ".Автор также назвал ЧВК частными структурами олигархии, для которой национальные государства и Россия в том числе — лишь ресурсные территории, с производящими активами, недрами и людьми, — источниками выкачивания богатства и денег.Ильницкий подчеркнул, что "потенциальное узаконивание в России частных, а к тому же еще едва ли не "региональных армий", действующих внутри страны, — это прямой путь к сепаратизму и развалу государства на "княжества" со своими олигархическими кланами"."Монополия на насилие должна исключительно и строго сохраняться за российским государством", - подытожил чиновник.

https://ria.ru/20230714/chvk-1884280915.html

https://ria.ru/20230714/chvk-1884196380.html

россия

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россия, андрей ильницкий