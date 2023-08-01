https://ria.ru/20230801/chandrayan-3-1887505426.html

Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне

Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне - РИА Новости, 01.08.2023

Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне

Индийская автоматическая космическая станция завершила оборот вокруг Земли и успешно выполнила маневр по выходу на орбиту по направлению к Луне, сообщило... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T06:30

2023-08-01T06:30

2023-08-01T06:30

луна

индия

земля

индийская организация космических исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15514/48/155144862_0:212:500:493_1920x0_80_0_0_77aeb342df23621cb3a32d30ac1ffb65.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Индийская автоматическая космическая станция завершила оборот вокруг Земли и успешно выполнила маневр по выходу на орбиту по направлению к Луне, сообщило индийское космическое агентство. "Чандраян-3" завершает свой оборот вокруг Земли и направляется к Луне. Успешный запуск в перигее… вывел космический аппарат на окололунную орбиту", - сообщила Индийская организация космических исследований в Twitter. Ожидается, что станция "Чандраян-3" достигнет лунной орбиты 5 августа, и жидкостный двигатель космического корабля снова запустится, чтобы вывести космический корабль на лунную орбиту. После этого станции предстоит провести четыре орбитальных маневра для вывода корабля на окончательную орбиту на расстоянии около 100 километров от поверхности Луны. "Чандраян-3" состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и лунохода. Отделение посадочной части произойдет 17 августа. Ожидается, что посадочный модуль приземлится на поверхность Луны 23 августа в 17:47 по Индии (15.17 мск). Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2". Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.

https://ria.ru/20230729/kosmos-1887122657.html

луна

индия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, индия, земля, индийская организация космических исследований