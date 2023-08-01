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Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне - РИА Новости, 01.08.2023
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06:30 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/chandrayan-3-1887505426.html
Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне
Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне - РИА Новости, 01.08.2023
Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне
Индийская автоматическая космическая станция завершила оборот вокруг Земли и успешно выполнила маневр по выходу на орбиту по направлению к Луне, сообщило... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:30
2023-08-01T06:30
луна
индия
земля
индийская организация космических исследований
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Индийская автоматическая космическая станция завершила оборот вокруг Земли и успешно выполнила маневр по выходу на орбиту по направлению к Луне, сообщило индийское космическое агентство. "Чандраян-3" завершает свой оборот вокруг Земли и направляется к Луне. Успешный запуск в перигее… вывел космический аппарат на окололунную орбиту", - сообщила Индийская организация космических исследований в Twitter. Ожидается, что станция "Чандраян-3" достигнет лунной орбиты 5 августа, и жидкостный двигатель космического корабля снова запустится, чтобы вывести космический корабль на лунную орбиту. После этого станции предстоит провести четыре орбитальных маневра для вывода корабля на окончательную орбиту на расстоянии около 100 километров от поверхности Луны. "Чандраян-3" состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и лунохода. Отделение посадочной части произойдет 17 августа. Ожидается, что посадочный модуль приземлится на поверхность Луны 23 августа в 17:47 по Индии (15.17 мск). Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2". Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.
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луна, индия, земля, индийская организация космических исследований
Луна, Индия, Земля, Индийская организация космических исследований
Индия запустила космическую станцию "Чандраян-3" по направлению к Луне

Индийская станция "Чандраян-3" завершила оборот вокруг Земли и направилась к Луне

© a52.g.akamaitech.netЧандраян-1
Чандраян-1
© a52.g.akamaitech.net
Чандраян-1. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Индийская автоматическая космическая станция завершила оборот вокруг Земли и успешно выполнила маневр по выходу на орбиту по направлению к Луне, сообщило индийское космическое агентство.
«
"Чандраян-3" завершает свой оборот вокруг Земли и направляется к Луне. Успешный запуск в перигее… вывел космический аппарат на окололунную орбиту", - сообщила Индийская организация космических исследований в Twitter.
Ожидается, что станция "Чандраян-3" достигнет лунной орбиты 5 августа, и жидкостный двигатель космического корабля снова запустится, чтобы вывести космический корабль на лунную орбиту. После этого станции предстоит провести четыре орбитальных маневра для вывода корабля на окончательную орбиту на расстоянии около 100 километров от поверхности Луны.
"Чандраян-3" состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и лунохода. Отделение посадочной части произойдет 17 августа. Ожидается, что посадочный модуль приземлится на поверхность Луны 23 августа в 17:47 по Индии (15.17 мск).
Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2".
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.
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