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В Красноярском крае изъяли более четырех тысяч литров алкоголя - РИА Новости, 01.08.2023
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05:59 01.08.2023 (обновлено: 06:08 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/butlegery-1887504065.html
В Красноярском крае изъяли более четырех тысяч литров алкоголя
В Красноярском крае изъяли более четырех тысяч литров алкоголя - РИА Новости, 01.08.2023
В Красноярском крае изъяли более четырех тысяч литров алкоголя
Полиция Красноярского края задержала группу бутлегеров, у которых в нескольких населенных пунктах региона изъяла более четырех тысяч литров спиртного, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:59
2023-08-01T06:08
красноярский край
ачинск
белгород
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Полиция Красноярского края задержала группу бутлегеров, у которых в нескольких населенных пунктах региона изъяла более четырех тысяч литров спиртного, сообщает региональный главк МВД. "Бутлегеры были задержаны полицейскими в один день при силовой поддержке бойцов спецназа. В ходе обысков в арендованных гаражных боксах в поселке Горный, в городе Ачинске, а также в придорожном кафе в деревне Большой Кемчуг полицейскими обнаружено и изъято более 4 тысяч литров спиртного, из которого 3360 литров – это спирт, а 750 литров – горячительные напитки. Общая стоимость изъятого превысила 2,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что четыре участник организованной группы занимались производством алкоголя и сбытом с ноября прошлого года. криминальный бизнес организовал местный житель, один из пособников добывал спирт, третий – занимался производством. В полиции рассказали, что "бизнесмены" воду из колонки смешивали со спиртом. За сбыт контрафакта отвечал житель Белгорода, который специально приезжал в регион – он развозил товар по районам и обзванивал клиентов с "коммерческим" предложением. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере.
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красноярский край, ачинск, белгород, происшествия
Красноярский край, Ачинск, Белгород, Происшествия
В Красноярском крае изъяли более четырех тысяч литров алкоголя

В Красноярском крае при аресте бутлегеров изъяли более четырех тысяч литров алкоголя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Полиция Красноярского края задержала группу бутлегеров, у которых в нескольких населенных пунктах региона изъяла более четырех тысяч литров спиртного, сообщает региональный главк МВД.
"Бутлегеры были задержаны полицейскими в один день при силовой поддержке бойцов спецназа. В ходе обысков в арендованных гаражных боксах в поселке Горный, в городе Ачинске, а также в придорожном кафе в деревне Большой Кемчуг полицейскими обнаружено и изъято более 4 тысяч литров спиртного, из которого 3360 литров – это спирт, а 750 литров – горячительные напитки. Общая стоимость изъятого превысила 2,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что четыре участник организованной группы занимались производством алкоголя и сбытом с ноября прошлого года. криминальный бизнес организовал местный житель, один из пособников добывал спирт, третий – занимался производством. В полиции рассказали, что "бизнесмены" воду из колонки смешивали со спиртом. За сбыт контрафакта отвечал житель Белгорода, который специально приезжал в регион – он развозил товар по районам и обзванивал клиентов с "коммерческим" предложением.
В полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере.
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