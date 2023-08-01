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Более тринадцати тысяч бойцов прошли подготовку в Чечне с начала СВО
Более тринадцати тысяч бойцов прошли подготовку в Чечне с начала СВО - РИА Новости, 01.08.2023
Более тринадцати тысяч бойцов прошли подготовку в Чечне с начала СВО
Свыше 13 тысяч добровольцев прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала специальной военной операции, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:20
2023-08-01T23:20
2023-08-01T23:20
рамзан кадыров
гудермес
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в мире
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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Свыше 13 тысяч добровольцев прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Российскому университету спецназа 10 лет… За период специальной военной операции университет обрел мировую славу. На базе РУС прошли подготовку свыше 13 тысяч добровольцев. Специально для них были созданы ускоренные курсы обучения, включающие в себя боевую, медицинскую, техническую и топографическую подготовку", - рассказал Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, на счету добровольцев - огромное количество успешно проведенных операций по освобождению населенных пунктов Донбасса и защите мирного населения. Кадыров отметил, что за 10 лет деятельности РУС прошел путь от центра подготовки бойцов региональных силовых ведомств до объекта всероссийского значения, куда стекаются люди со всей страны для обучения военному делу. "Для кандидатов на службу на территории РУС созданы самые лучшие условия: комфортное проживание на время прохождения курса военно-тактической подготовки, богатая материально-техническая база, бронетехника, передовое вооружение, а главное - занятия с лучшими инструкторами Центра, в состав которых вошли ветераны элитных спецподразделений страны", - добавил глава Чечни.
https://radiosputnik.ria.ru/20230801/omon-1887695313.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230725/kadyrov-1886258059.html
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рамзан кадыров, гудермес, донбасс, в мире
Рамзан Кадыров, Гудермес, Донбасс, В мире
Более тринадцати тысяч бойцов прошли подготовку в Чечне с начала СВО
Более тринадцати тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа в Чечне с начала СВО
ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Свыше 13 тысяч добровольцев прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Российскому университету спецназа 10 лет… За период специальной военной операции университет обрел мировую славу. На базе РУС прошли подготовку свыше 13 тысяч добровольцев. Специально для них были созданы ускоренные курсы обучения, включающие в себя боевую, медицинскую, техническую и топографическую подготовку", - рассказал Кадыров в своем телеграм-канале
.
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По его словам, на счету добровольцев - огромное количество успешно проведенных операций по освобождению населенных пунктов Донбасса
и защите мирного населения.
Кадыров отметил, что за 10 лет деятельности РУС прошел путь от центра подготовки бойцов региональных силовых ведомств до объекта всероссийского значения, куда стекаются люди со всей страны для обучения военному делу.
"Для кандидатов на службу на территории РУС созданы самые лучшие условия: комфортное проживание на время прохождения курса военно-тактической подготовки, богатая материально-техническая база, бронетехника, передовое вооружение, а главное - занятия с лучшими инструкторами Центра, в состав которых вошли ветераны элитных спецподразделений страны", - добавил глава Чечни.
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