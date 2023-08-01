https://ria.ru/20230801/boliviya-1887501721.html
Членство в БРИКС сулит Боливии свежие капитал и технологии, считает эксперт
Членство в БРИКС сулит Боливии свежие капитал и технологии, считает эксперт - РИА Новости, 01.08.2023
Членство в БРИКС сулит Боливии свежие капитал и технологии, считает эксперт
Вступление Боливии в БРИКС откроет этой латиноамериканской стране доступ к свежему капиталу и технологиям, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:09
2023-08-01T05:09
2023-08-01T05:09
боливия
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россия
брикс
экономика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС откроет этой латиноамериканской стране доступ к свежему капиталу и технологиям, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо. Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта. "(Чтобы сгладить - ред) негативное влияние экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которое затронуло и Боливию, требуется свежий капитал. Боливии сейчас не хватает свежего притока капитала, инвестиций. Идеальным было бы, если бы в особенности Россия и Китай могли бы осуществить большие инвестиции в Боливию", - сказал Альварадо "Кроме того, БРИКС - это интересный механизм, где есть свой банк", - добавил он. Вступление Боливии в БРИКС поможет облегчить стране также доступ к продвинутым технологиям, например России и Китая, для их применения в промышленности, полагает Альварадо. "Таким образом, открывается целый ряд возможностей, и Боливия должна ими воспользоваться", - сказал он.
https://ria.ru/20230728/briks-1886770918.html
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боливия, китай, россия, брикс, экономика
Боливия, Китай, Россия, БРИКС, Экономика
Членство в БРИКС сулит Боливии свежие капитал и технологии, считает эксперт
Дипломат Альварадо: вступление Боливии в БРИКС даст стране доступ к капиталу и технологиям
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС откроет этой латиноамериканской стране доступ к свежему капиталу и технологиям, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо.
Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР
22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта.
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"(Чтобы сгладить - ред) негативное влияние экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которое затронуло и Боливию, требуется свежий капитал. Боливии сейчас не хватает свежего притока капитала, инвестиций. Идеальным было бы, если бы в особенности Россия
и Китай
могли бы осуществить большие инвестиции в Боливию", - сказал Альварадо
"Кроме того, БРИКС - это интересный механизм, где есть свой банк", - добавил он.
Вступление Боливии в БРИКС поможет облегчить стране также доступ к продвинутым технологиям, например России и Китая, для их применения в промышленности, полагает Альварадо.
"Таким образом, открывается целый ряд возможностей, и Боливия должна ими воспользоваться", - сказал он.
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