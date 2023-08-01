https://ria.ru/20230801/boliviya-1887501721.html

Членство в БРИКС сулит Боливии свежие капитал и технологии, считает эксперт

Членство в БРИКС сулит Боливии свежие капитал и технологии, считает эксперт - РИА Новости, 01.08.2023

Членство в БРИКС сулит Боливии свежие капитал и технологии, считает эксперт

Вступление Боливии в БРИКС откроет этой латиноамериканской стране доступ к свежему капиталу и технологиям, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:09

2023-08-01T05:09

2023-08-01T05:09

боливия

китай

россия

брикс

экономика

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС откроет этой латиноамериканской стране доступ к свежему капиталу и технологиям, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо. Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта. "(Чтобы сгладить - ред) негативное влияние экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которое затронуло и Боливию, требуется свежий капитал. Боливии сейчас не хватает свежего притока капитала, инвестиций. Идеальным было бы, если бы в особенности Россия и Китай могли бы осуществить большие инвестиции в Боливию", - сказал Альварадо "Кроме того, БРИКС - это интересный механизм, где есть свой банк", - добавил он. Вступление Боливии в БРИКС поможет облегчить стране также доступ к продвинутым технологиям, например России и Китая, для их применения в промышленности, полагает Альварадо. "Таким образом, открывается целый ряд возможностей, и Боливия должна ими воспользоваться", - сказал он.

https://ria.ru/20230728/briks-1886770918.html

https://ria.ru/20230730/briks-1887137288.html

боливия

китай

россия

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боливия, китай, россия, брикс, экономика