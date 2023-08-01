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Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023
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03:01 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/boliviya-1887496728.html
Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС
Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023
Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС
Вступление Боливии в БРИКС поможет этой латиноамериканской стране нарастить присутствие в Африке, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:01
2023-08-01T03:01
боливия
африка
бразилия
брикс
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС поможет этой латиноамериканской стране нарастить присутствие в Африке, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо. Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта. "Таким небольшим странам, как Боливия, нужна широкая и открытая внешняя политика, которая даёт отношения и создаёт альянсы с большим числом государств. В случае с БРИКС, где находятся Южная Африка, Россия, Китай и наш большой сосед Бразилия, отношения с этими странами фундаментальны для Боливии", - сказал Альварадо. "Если говорить о Бразилии, то у нас тысячи километров общей границы. Мы должны сблизить отношения с Бразилией, имея ввиду, что это одна из крупных экономик мира. Не говоря уж о России и Китае - двух мировых державах", - добавил он. Альварадо отметил, что с Африкой у Боливии мало связей. "У нас есть дипломатические отношения с разными африканскими странами, но у нас нет присутствия Боливии в Африке. Поэтому Южная Африка может быть важной страной, через которую Боливия может сблизить отношения с другими странами региона", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230728/briks-1886770918.html
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боливия, африка, бразилия, брикс, в мире
Боливия, Африка, Бразилия, БРИКС, В мире
Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС

Дипломат Альварадо: благодаря вступлению в БРИКС Боливия нарастит присутствие в Африке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС поможет этой латиноамериканской стране нарастить присутствие в Африке, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо.
Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта.
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"Таким небольшим странам, как Боливия, нужна широкая и открытая внешняя политика, которая даёт отношения и создаёт альянсы с большим числом государств. В случае с БРИКС, где находятся Южная Африка, Россия, Китай и наш большой сосед Бразилия, отношения с этими странами фундаментальны для Боливии", - сказал Альварадо.
"Если говорить о Бразилии, то у нас тысячи километров общей границы. Мы должны сблизить отношения с Бразилией, имея ввиду, что это одна из крупных экономик мира. Не говоря уж о России и Китае - двух мировых державах", - добавил он.
Альварадо отметил, что с Африкой у Боливии мало связей. "У нас есть дипломатические отношения с разными африканскими странами, но у нас нет присутствия Боливии в Африке. Поэтому Южная Африка может быть важной страной, через которую Боливия может сблизить отношения с другими странами региона", - подчеркнул дипломат.
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