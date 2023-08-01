https://ria.ru/20230801/boliviya-1887496728.html

Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС

Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023

Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС

Вступление Боливии в БРИКС поможет этой латиноамериканской стране нарастить присутствие в Африке, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:01

2023-08-01T03:01

2023-08-01T03:01

боливия

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бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС поможет этой латиноамериканской стране нарастить присутствие в Африке, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо. Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта. "Таким небольшим странам, как Боливия, нужна широкая и открытая внешняя политика, которая даёт отношения и создаёт альянсы с большим числом государств. В случае с БРИКС, где находятся Южная Африка, Россия, Китай и наш большой сосед Бразилия, отношения с этими странами фундаментальны для Боливии", - сказал Альварадо. "Если говорить о Бразилии, то у нас тысячи километров общей границы. Мы должны сблизить отношения с Бразилией, имея ввиду, что это одна из крупных экономик мира. Не говоря уж о России и Китае - двух мировых державах", - добавил он. Альварадо отметил, что с Африкой у Боливии мало связей. "У нас есть дипломатические отношения с разными африканскими странами, но у нас нет присутствия Боливии в Африке. Поэтому Южная Африка может быть важной страной, через которую Боливия может сблизить отношения с другими странами региона", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20230728/briks-1886770918.html

https://ria.ru/20230730/briks-1887139853.html

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африка

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боливия, африка, бразилия, брикс, в мире