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Близко к фронту: в Германии разнесли ВСУ, отдавшие России ценный трофей
Близко к фронту: в Германии разнесли ВСУ, отдавшие России ценный трофей - РИА Новости, 01.08.2023
Близко к фронту: в Германии разнесли ВСУ, отдавшие России ценный трофей
Немецкий журналист Bild Джулиан Репке на своей странице в Twitter обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:27
2023-08-01T05:27
2023-08-01T08:58
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Bild Джулиан Репке на своей странице в Twitter обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению, подводя ее "слишком близко" к передовой.Так он отреагировал на новость о том, что российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90."CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого ее предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной обороны в районе Червонопоповки!" — написал журналист.По словам Репке, боевая машина пехоты "слишком близко" приблизилась к передовой, из-за чего и была подбита российским РПГ, а затем отбуксирована на подконтрольную России территорию."Это именно то, в чем немецкая армия обвиняет Украину: 1. использование предоставленной техники не по назначению, не так, как требуется для успешной операции, и 2. разделение больших бригад на изолированные уязвимые группы", — заявил журналист.Пользователи Twitter высмеяли комментарий Репке."Они планируют потребовать ее (БМП. — Прим. ред.) у России обратно?", — сыронизировал Panafrican to the end."То есть Германия критикует то, как Украина использует вооружения, предназначенные только для парадов?" — заметил drozdovets."Вместо Киева шведскую машину заполучили русские … настоящее достижение. Нет слов", — написал Abuleilaz.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия
Близко к фронту: в Германии разнесли ВСУ, отдавшие России ценный трофей
Журналист Bild Репке: ВСУ потеряли БМП CV90 из-за ее применения слишком близко к фронту
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Немецкий журналист Bild Джулиан Репке на своей странице в Twitter
обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению, подводя ее "слишком близко" к передовой.
Так он отреагировал на новость о том, что российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90.
"Наступление? Сильно сказано": польский генерал охладил пыл Украины
"CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого ее предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной обороны в районе Червонопоповки!" — написал журналист.
По словам Репке, боевая машина пехоты "слишком близко" приблизилась к передовой, из-за чего и была подбита российским РПГ, а затем отбуксирована на подконтрольную России
территорию.
"Это именно то, в чем немецкая армия обвиняет Украину: 1. использование предоставленной техники не по назначению, не так, как требуется для успешной операции, и 2. разделение больших бригад на изолированные уязвимые группы", — заявил журналист.
Пользователи Twitter высмеяли комментарий Репке.
«
"Они планируют потребовать ее (БМП. — Прим. ред.) у России обратно?", — сыронизировал Panafrican to the end.
"То есть Германия критикует то, как Украина использует вооружения, предназначенные только для парадов?" — заметил drozdovets.
«
"Вместо Киева
шведскую машину заполучили русские … настоящее достижение. Нет слов", — написал Abuleilaz.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении.
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО