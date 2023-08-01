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Близко к фронту: в Германии разнесли ВСУ, отдавшие России ценный трофей

Близко к фронту: в Германии разнесли ВСУ, отдавшие России ценный трофей - РИА Новости, 01.08.2023

Близко к фронту: в Германии разнесли ВСУ, отдавшие России ценный трофей

Немецкий журналист Bild Джулиан Репке на своей странице в Twitter обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:27

2023-08-01T05:27

2023-08-01T08:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Bild Джулиан Репке на своей странице в Twitter обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению, подводя ее "слишком близко" к передовой.Так он отреагировал на новость о том, что российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90."CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого ее предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной обороны в районе Червонопоповки!" — написал журналист.По словам Репке, боевая машина пехоты "слишком близко" приблизилась к передовой, из-за чего и была подбита российским РПГ, а затем отбуксирована на подконтрольную России территорию."Это именно то, в чем немецкая армия обвиняет Украину: 1. использование предоставленной техники не по назначению, не так, как требуется для успешной операции, и 2. разделение больших бригад на изолированные уязвимые группы", — заявил журналист.Пользователи Twitter высмеяли комментарий Репке."Они планируют потребовать ее (БМП. — Прим. ред.) у России обратно?", — сыронизировал Panafrican to the end."То есть Германия критикует то, как Украина использует вооружения, предназначенные только для парадов?" — заметил drozdovets."Вместо Киева шведскую машину заполучили русские … настоящее достижение. Нет слов", — написал Abuleilaz.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20230801/general-1887495693.html

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