https://ria.ru/20230801/biomaterialy-1887497139.html

Источник: на Украине полицию и тероборону принуждают сдавать биоматериалы

Источник: на Украине полицию и тероборону принуждают сдавать биоматериалы - РИА Новости, 01.08.2023

Источник: на Украине полицию и тероборону принуждают сдавать биоматериалы

Украинское военное командование с 20 июля активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской сбор донорского и биометрического... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:09

2023-08-01T03:09

2023-08-01T07:46

украина

одесская область

киев

николай патрушев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 1 авг - РИА Новости. Украинское военное командование с 20 июля активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской сбор донорского и биометрического материала у боевиков территориальной обороны и сотрудников полиции, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинских добровольческих формированиях.Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации."По сведениям от наших источников из добровольческих подразделений ВСУ, в Запорожской и Одесской областях с 20 июля активизирована работа по сбору донорского и биометрического потенциала среди служащих теробороны и нацполиции. В соответствии с решением командования, его основу составят находящиеся в тыловых районах сотрудники национальной полиции и граждане, состоящие в местных органах территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.По данным источников, основанием для этого служит постановление правительства Украины № 620 от 19 июня 2023 года о "Порядке отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин и их хранения" и закон Украины "О государственной регистрации геномной информации человека".Как сообщил собеседник агентствам, руководителей подразделений обязали в срок до 25 августа обеспечить взаимодействие с закрепленными за ними медицинскими учреждениями. До 19 августа нужно определить общее количество потенциальных доноров, провести исследования качества их крови, определить возможные объемы ее изъятия, а также приступить к непосредственной заготовке.Затем, по его словам, у личного состава этих подразделений должны взять биологический материал, для чего сами военнослужащие и полицейские обязаны дать добровольное согласие."Объясняется это необходимостью для идентификации в случае гибели. При отказе им угрожают увольнением, что грозит мобилизацией и направлением на фронт", - сказал источник.По мнению российских силовиков, запланированные мероприятия с высокой долей вероятности направлены на упрощение системы трансплантологии органов и тканей в случае возникновения необходимости в их быстрой доставке."Учитывая незаинтересованность руководства Украины в сохранении жизней своих военнослужащих и рядовых граждан, данные органы могут предназначаться как для иностранных специалистов, задействованных в вооруженном конфликте на Украине, так и для продажи на Запад. Также не исключено, что отдельные биометрические пробы могут быть задействованы для медицинских исследований в американских военных биолабораториях, широко представленных на Украине", - заключил представитель силовых структур.Патрушев, говоря о данных по изъятию у военных ВСУ органов для трансплантации, напомнил, что в прошлом году Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия.В апреле 2022 года Патрушев отмечал, что "Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам".

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886732205.html

https://ria.ru/20230523/organy-1873527743.html

https://ria.ru/20230630/dopros-1881583313.html

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украина, одесская область, киев, николай патрушев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире