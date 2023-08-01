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Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону

Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону - РИА Новости, 01.08.2023

Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону

Туристический групповой обмен между Россией и Китаем по соглашению о безвизовом режиме пока заработал только в одну сторону – из России в Китай, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:54

2023-08-01T16:54

2023-08-01T16:56

туризм

новости - туризм

россия

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Туристический групповой обмен между Россией и Китаем по соглашению о безвизовом режиме пока заработал только в одну сторону – из России в Китай, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отмечают, что отправка групп из Китая по соглашению начнется позже, и с 1 августа массовый въездной туризм из КНР не заработает. "Как пояснили в Минэкономразвития, Китай сначала хочет направить "тестовую группу" 10 августа, и только затем дать зеленый свет своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан КНР в Россию", – говорится в сообщении. В ассоциации напомнили, что нововведение не распространяется на самостоятельных туристов, а также граждан, которые хотят посетить страну не с туристическими целями. Для туроператоров старт безвизового режима также не означает немедленного снятия визовых барьеров – им надо еще формировать, подавать и согласовывать групповые списки, и "с этим есть сложности", добавляют в АТОР. Так, эксперты считают, что нормативная база по реализации соглашения до сих пор не готова. Нет ясности и в вопросах, сколько экземпляров списков туристов должен передавать властям туроператор, а также как вносить в документы название туроператоров на английском языке, если списки на сайте Минэкономразвития на китайском. Вызывает у бизнеса вопрос и статус сопровождающего группы туристов, так как им должен быть штатный сотрудник российского туроператора. "Фактический обмен туристами так и не начался. Возможно, он на деле начнется только после устранения всех неточностей", – заключают в АТОР.Ранее во вторник в Минэкономразвития РФ объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы.

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новости - туризм, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм