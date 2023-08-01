https://ria.ru/20230801/bezviz-1887646498.html
Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону
Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону - РИА Новости, 01.08.2023
Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону
Туристический групповой обмен между Россией и Китаем по соглашению о безвизовом режиме пока заработал только в одну сторону – из России в Китай, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:54
2023-08-01T16:54
2023-08-01T16:56
туризм
новости - туризм
россия
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/31/1559883150_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9ae155af1c8b412a9ad23cdb83868b47.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Туристический групповой обмен между Россией и Китаем по соглашению о безвизовом режиме пока заработал только в одну сторону – из России в Китай, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отмечают, что отправка групп из Китая по соглашению начнется позже, и с 1 августа массовый въездной туризм из КНР не заработает. "Как пояснили в Минэкономразвития, Китай сначала хочет направить "тестовую группу" 10 августа, и только затем дать зеленый свет своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан КНР в Россию", – говорится в сообщении. В ассоциации напомнили, что нововведение не распространяется на самостоятельных туристов, а также граждан, которые хотят посетить страну не с туристическими целями. Для туроператоров старт безвизового режима также не означает немедленного снятия визовых барьеров – им надо еще формировать, подавать и согласовывать групповые списки, и "с этим есть сложности", добавляют в АТОР. Так, эксперты считают, что нормативная база по реализации соглашения до сих пор не готова. Нет ясности и в вопросах, сколько экземпляров списков туристов должен передавать властям туроператор, а также как вносить в документы название туроператоров на английском языке, если списки на сайте Минэкономразвития на китайском. Вызывает у бизнеса вопрос и статус сопровождающего группы туристов, так как им должен быть штатный сотрудник российского туроператора. "Фактический обмен туристами так и не начался. Возможно, он на деле начнется только после устранения всех неточностей", – заключают в АТОР.Ранее во вторник в Минэкономразвития РФ объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы.
https://ria.ru/20230801/bezviz-1887574203.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/31/1559883150_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f8d66e811aa55e7ceecf869cca347eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону
АТОР: безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока работает только в одну сторону
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Туристический групповой обмен между Россией и Китаем по соглашению о безвизовом режиме пока заработал только в одну сторону – из России в Китай, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там отмечают, что отправка групп из Китая по соглашению начнется позже, и с 1 августа массовый въездной туризм из КНР не заработает. "Как пояснили в Минэкономразвития
, Китай сначала хочет направить "тестовую группу" 10 августа, и только затем дать зеленый свет своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан КНР в Россию", – говорится в сообщении.
В ассоциации напомнили, что нововведение не распространяется на самостоятельных туристов, а также граждан, которые хотят посетить страну не с туристическими целями. Для туроператоров старт безвизового режима также не означает немедленного снятия визовых барьеров – им надо еще формировать, подавать и согласовывать групповые списки, и "с этим есть сложности", добавляют в АТОР.
Так, эксперты считают, что нормативная база по реализации соглашения до сих пор не готова. Нет ясности и в вопросах, сколько экземпляров списков туристов должен передавать властям туроператор, а также как вносить в документы название туроператоров на английском языке, если списки на сайте Минэкономразвития на китайском. Вызывает у бизнеса вопрос и статус сопровождающего группы туристов, так как им должен быть штатный сотрудник российского туроператора.
"Фактический обмен туристами так и не начался. Возможно, он на деле начнется только после устранения всех неточностей", – заключают в АТОР.
Ранее во вторник в Минэкономразвития РФ объявили
о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва
получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы.
В Приморье возобновили безвизовый обмен туристами с Китаем