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Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье
Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье
Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:25
2023-08-01T10:25
2023-08-01T10:25
россия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. "Предварительно, оба уничтоженных силами ПВО беспилотника самолетного типа упали без последствий и повреждений на земле", - сказал собеседник агентства. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
https://ria.ru/20230801/moskva-1887509067.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Происшествия
Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье
Обломки двух сбитых БПЛА самолетного типа не повредили подмосковную инфраструктуру
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Минобороны России
в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве
и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
"Предварительно, оба уничтоженных силами ПВО беспилотника самолетного типа упали без последствий и повреждений на земле", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
Появилось видео с места падения беспилотника в Москва-Cити