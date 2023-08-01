https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887529884.html

Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье

Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023

Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье

Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:25

2023-08-01T10:25

2023-08-01T10:25

россия

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887518207_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_b5b9530c59385350dbccf32760a2b681.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. "Предварительно, оба уничтоженных силами ПВО беспилотника самолетного типа упали без последствий и повреждений на земле", - сказал собеседник агентства. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".

https://ria.ru/20230801/moskva-1887509067.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, происшествия