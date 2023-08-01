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Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
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10:25 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887529884.html
Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье
Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье
Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:25
2023-08-01T10:25
россия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. "Предварительно, оба уничтоженных силами ПВО беспилотника самолетного типа упали без последствий и повреждений на земле", - сказал собеседник агентства. В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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россия
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россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Происшествия
Обломки беспилотников не повредили инфраструктуру в Подмосковье

Обломки двух сбитых БПЛА самолетного типа не повредили подмосковную инфраструктуру

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции дежурит неподалеку от башни "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
Сотрудник полиции дежурит неподалеку от башни IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник полиции дежурит неподалеку от башни "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот БПЛА "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
"Предварительно, оба уничтоженных силами ПВО беспилотника самолетного типа упали без последствий и повреждений на земле", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
Обстановка у Москва-Сити после падения беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Появилось видео с места падения беспилотника в Москва-Cити
Вчера, 07:24
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинПроисшествия
 
 
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