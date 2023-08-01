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Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити" - РИА Новости, 01.08.2023
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03:52 01.08.2023 (обновлено: 08:49 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887498802.html
Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"
Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити" - РИА Новости, 01.08.2023
Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"
Беспилотник врезался в одну из башен в комплекса "Москва-Сити", еще несколько сбила ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:52
2023-08-01T08:49
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотник врезался в одну из башен в комплекса "Москва-Сити", еще несколько сбила ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин."Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал мэр в своем Telegram-канале.Рано утром в минувшее воскресенье киевский режим попытался организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"

Мэр Собянин: в башню "Москва-Сити" врезался беспилотник, поврежден фасад на 17-м этаже

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПовреждения одной из башен "Москва-Сити" после атаки беспилотника
Повреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Повреждения одной из башен "Москва-Сити" после атаки беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотник врезался в одну из башен в комплекса "Москва-Сити", еще несколько сбила ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Рано утром в минувшее воскресенье киевский режим попытался организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России.
Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
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