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Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"
Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити" - РИА Новости, 01.08.2023
Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"
Беспилотник врезался в одну из башен в комплекса "Москва-Сити", еще несколько сбила ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:52
2023-08-01T03:52
2023-08-01T08:49
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотник врезался в одну из башен в комплекса "Москва-Сити", еще несколько сбила ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин."Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал мэр в своем Telegram-канале.Рано утром в минувшее воскресенье киевский режим попытался организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"
Мэр Собянин: в башню "Москва-Сити" врезался беспилотник, поврежден фасад на 17-м этаже