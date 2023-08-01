https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887683950.html

Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике

Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике - РИА Новости, 01.08.2023

Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике

Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ, возгорание травы потушено расчетами МЧС, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:33

2023-08-01T20:33

2023-08-01T21:05

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ, возгорание травы потушено расчетами МЧС, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он же сообщил, что в районе Кара-Коба под Севастополем, по предварительным данным, был сбит беспилотник, на земле произошел подрыв, идет тушение пожара."Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", - написал Развожаев в телеграм-канале, опубликовав видео с места событий.

https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884443235.html

севастополь

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севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия