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Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике - РИА Новости, 01.08.2023
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20:33 01.08.2023 (обновлено: 21:05 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887683950.html
Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике
Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике - РИА Новости, 01.08.2023
Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике
Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ, возгорание травы потушено расчетами МЧС, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:33
2023-08-01T21:05
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ, возгорание травы потушено расчетами МЧС, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он же сообщил, что в районе Кара-Коба под Севастополем, по предварительным данным, был сбит беспилотник, на земле произошел подрыв, идет тушение пожара."Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", - написал Развожаев в телеграм-канале, опубликовав видео с места событий.
https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884443235.html
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севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике

Губернатор Севастополя Развожаев: беспилотник сдетонировал на земле после работы РЭБ

© Фото очевидцаДым на месте взрыва в окрестностях Севастополя
Дым на месте взрыва в окрестностях Севастополя
© Фото очевидца
Дым на месте взрыва в окрестностях Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ, возгорание травы потушено расчетами МЧС, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее он же сообщил, что в районе Кара-Коба под Севастополем, по предварительным данным, был сбит беспилотник, на земле произошел подрыв, идет тушение пожара.
"Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", - написал Развожаев в телеграм-канале, опубликовав видео с места событий.
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СевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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