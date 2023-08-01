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Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике
Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике - РИА Новости, 01.08.2023
Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике
Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ, возгорание травы потушено расчетами МЧС, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:33
2023-08-01T20:33
2023-08-01T21:05
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Беспилотник в районе Севастополя сдетонировал на земле после того, как был заглушен системой РЭБ, возгорание травы потушено расчетами МЧС, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он же сообщил, что в районе Кара-Коба под Севастополем, по предварительным данным, был сбит беспилотник, на земле произошел подрыв, идет тушение пожара."Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", - написал Развожаев в телеграм-канале, опубликовав видео с места событий.
https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884443235.html
севастополь
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севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике
Губернатор Севастополя Развожаев: беспилотник сдетонировал на земле после работы РЭБ