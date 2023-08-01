https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887666203.html

В Севастополе сбили беспилотник

В Севастополе сбили беспилотник - РИА Новости, 01.08.2023

В Севастополе сбили беспилотник

В окрестностях Севастополя сбили беспилотник, он взорвался на земле, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:33

2023-08-01T18:33

2023-08-01T21:05

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. В окрестностях Севастополя сбили беспилотник, он взорвался на земле, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению", — написал он.Как позднее уточнил глава города, дрон сдетонировал после того, как был заглушен системой РЭБ. Пожарные быстро потушили возгорание в поле, добавил Развожаев.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884443235.html

севастополь

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происшествия, севастополь