https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887517832.html

Жительница Москвы опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру

Жительница Москвы опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру - РИА Новости, 01.08.2023

Жительница Москвы опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру

Данные о якобы "взорвавшемся" в квартире в столичном Строгино "беспилотнике" не подтвердились, громкий звук был вызван взрывом духовки, рассказала журналистам... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:05

2023-08-01T09:05

2023-08-01T09:37

москва

происшествия

строгино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Данные о якобы "взорвавшемся" в квартире в столичном Строгино "беспилотнике" не подтвердились, громкий звук был вызван взрывом духовки, рассказала журналистам жительница пострадавшей квартиры.Ранее во вторник телеканал "360" в своем телеграм-канале сообщил, что "беспилотник влетел в окно квартиры и взорвался" в московском районе Строгино. Инцидент, по данным канала, якобы произошел на улице Твардовского."МЧСовцы сказали, что у вас взорвался духовой шкаф. Беспилотников нет. Просто взорвался шкаф. Стекло лопнуло", - сказала женщина.При этом она уточнила, что звук взрыва был очень сильным."Никто ничего не нашел, что остатки там беспилотников или что-то, службы ничего не нашли", - добавила она.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о происшествии на улице Твардовского поступило в районе 7 утра во вторник."По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в квартире на 16-м этаже 16-этажного жилого дома произошло нарушение целостности духового шкафа. Признаков возгорания/задымления нет. Причиной звука хлопка в квартире стало нарушение техники эксплуатации бытового прибора (духового шкафа)", - сказали в главке, отметив, что пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html

москва

строгино

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москва, происшествия, строгино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)