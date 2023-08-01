https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887517832.html
Жительница Москвы опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру
Жительница Москвы опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру - РИА Новости, 01.08.2023
Жительница Москвы опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру
Данные о якобы "взорвавшемся" в квартире в столичном Строгино "беспилотнике" не подтвердились, громкий звук был вызван взрывом духовки, рассказала журналистам... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:05
2023-08-01T09:05
2023-08-01T09:37
москва
происшествия
строгино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Данные о якобы "взорвавшемся" в квартире в столичном Строгино "беспилотнике" не подтвердились, громкий звук был вызван взрывом духовки, рассказала журналистам жительница пострадавшей квартиры.Ранее во вторник телеканал "360" в своем телеграм-канале сообщил, что "беспилотник влетел в окно квартиры и взорвался" в московском районе Строгино. Инцидент, по данным канала, якобы произошел на улице Твардовского."МЧСовцы сказали, что у вас взорвался духовой шкаф. Беспилотников нет. Просто взорвался шкаф. Стекло лопнуло", - сказала женщина.При этом она уточнила, что звук взрыва был очень сильным."Никто ничего не нашел, что остатки там беспилотников или что-то, службы ничего не нашли", - добавила она.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о происшествии на улице Твардовского поступило в районе 7 утра во вторник."По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в квартире на 16-м этаже 16-этажного жилого дома произошло нарушение целостности духового шкафа. Признаков возгорания/задымления нет. Причиной звука хлопка в квартире стало нарушение техники эксплуатации бытового прибора (духового шкафа)", - сказали в главке, отметив, что пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html
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москва, происшествия, строгино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Строгино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
Жительница Москвы опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру
Хозяйка квартиры на улице Твардовского в Москве опровергла сообщения о взрыве беспилотника