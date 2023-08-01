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В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник - РИА Новости, 01.08.2023
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05:06 01.08.2023 (обновлено: 08:43 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887501065.html
В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник
В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник - РИА Новости, 01.08.2023
В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник
Система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:06
2023-08-01T08:43
сергей собянин
москва
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин добавил, что один дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз". "Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – написал он в Telegram-канале.В Минобороны сообщили о пресечении попытки террористической атаки, предпринятой киевским режимом.&quot;Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области&quot;, – заявили в военном ведомстве.В минобороны уточнили, что "еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити". В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
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москва
россия
московская область (подмосковье)
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сергей собянин, москва, россия, московская область (подмосковье)
Сергей Собянин, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник

Мэр Собянин: несколько дронов сбиты силами ПВО при попытке пролета в Москву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра "Москва-сити"
Сотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин добавил, что один дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз".
"Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – написал он в Telegram-канале.
В Минобороны сообщили о пресечении попытки террористической атаки, предпринятой киевским режимом.
«

"Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", – заявили в военном ведомстве.

В минобороны уточнили, что "еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
Повреждения одной из башен Москва-Сити после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Сергей СобянинМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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