https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887501065.html

В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник

В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник - РИА Новости, 01.08.2023

В "Москва-Сити" упал украинский беспилотник

Система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:06

2023-08-01T05:06

2023-08-01T08:43

сергей собянин

москва

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин добавил, что один дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз". "Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – написал он в Telegram-канале.В Минобороны сообщили о пресечении попытки террористической атаки, предпринятой киевским режимом."Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", – заявили в военном ведомстве.В минобороны уточнили, что "еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити". В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".

https://ria.ru/20230801/osteklenie-1887499724.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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сергей собянин, москва, россия, московская область (подмосковье)