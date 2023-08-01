https://ria.ru/20230801/bayden-1887495531.html

Конгрессмен обвинил Байдена во лжи о невовлеченности в сделки сына

Конгрессмен обвинил Байдена во лжи о невовлеченности в сделки сына - РИА Новости, 01.08.2023

Конгрессмен обвинил Байдена во лжи о невовлеченности в сделки сына

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер, по итогам слушаний с участием свидетеля в расследовании возможной коррупции в РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T02:18

2023-08-01T02:18

2023-08-01T05:50

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер, по итогам слушаний с участием свидетеля в расследовании возможной коррупции в семье президента страны Джо Байдена заявил о том, что американский лидер публично лгал о своем незнании и невовлеченности в бизнес-сделки своего сына Хантера.Комитет палаты представителей в понедельник заслушал в закрытом режиме бизнес-партнера Хантера Байдена Девона Арчера. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным в участии в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций индейских племен, ему назначили год в тюрьме, однако он пока не отбыл это наказание."Показания Девона Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американскому народу, когда заявлял, что не был в курсе и не участвовал в бизнес-сделках своего сына", - говорится в заявлении Комера, опубликованном на сайте комитета.Конгрессмен добавил, что президент США являлся "брендом", который его сын продавал по всему миру для обогащения семьи Байденов."Когда Джо Байден был вице-президентом Соединенных Штатов, то лично и по телефону участвовал в ужинах Хантера Байдена с его иностранными деловыми партнерами более 20 раз", - добавил Комер.В качестве "ключевых выводов" показаний Арчера, Комер также указал на то, что весной 2014 года Байден в должности вице-президента принимал участие в деловом ужине со своим сыном Хантером в Вашингтоне, где присутствовала российская предпринимательница Елена Батурина, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.В понедельник член палаты представителей Дэн Голдман по итогам комитетских слушаний заявил, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи.Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был.

https://ria.ru/20230731/bayden-1887478195.html

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