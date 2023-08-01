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Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 01.08.2023
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ
Главный врач Бижбулякской районной больницы Марат Абдуллин купил автомобиль УАЗ совместно с друзьями, отремонтировал его и отправил башкирским бойцам в зону... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:10
2023-08-01T11:10
2023-08-01T11:10
надежные люди
дмитрий герасимов
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УФА, 1 авг – РИА Новости. Главный врач Бижбулякской районной больницы Марат Абдуллин купил автомобиль УАЗ совместно с друзьями, отремонтировал его и отправил башкирским бойцам в зону проведения спецоперации, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия". "Автомобиль УАЗ передан в спецоперацию от главного врача Бижбулякской центральной районной больницы Марата Абдуллина, который вместе со своими товарищами Дмитрием Герасимовым, Ильнаром Давлетовым, Дарвином Юмагуловым и Маратом Сабитовым за счет собственных средств приобрели старый автомобиль, отремонтировали двигатель, ходовую систему, обновили покраску, приобрели дополнительно запасные колеса, усилили конструкцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что машина отправится в зону проведения СВО с ближайшим гуманитарным конвоем.
https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий герасимов, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия, республика башкортостан
Надежные люди, Дмитрий Герасимов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Единая Россия, Республика Башкортостан
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ
Главврач сельской больницы в Башкирии купил для участников спецоперации автомобиль УАЗ