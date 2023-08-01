Рейтинг@Mail.ru
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:10 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/avtomobil-1887539298.html
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 01.08.2023
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ
Главный врач Бижбулякской районной больницы Марат Абдуллин купил автомобиль УАЗ совместно с друзьями, отремонтировал его и отправил башкирским бойцам в зону... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:10
2023-08-01T11:10
надежные люди
дмитрий герасимов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
единая россия
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887537205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0949c84c082abaf17f60d165a3947324.jpg
УФА, 1 авг – РИА Новости. Главный врач Бижбулякской районной больницы Марат Абдуллин купил автомобиль УАЗ совместно с друзьями, отремонтировал его и отправил башкирским бойцам в зону проведения спецоперации, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия". "Автомобиль УАЗ передан в спецоперацию от главного врача Бижбулякской центральной районной больницы Марата Абдуллина, который вместе со своими товарищами Дмитрием Герасимовым, Ильнаром Давлетовым, Дарвином Юмагуловым и Маратом Сабитовым за счет собственных средств приобрели старый автомобиль, отремонтировали двигатель, ходовую систему, обновили покраску, приобрели дополнительно запасные колеса, усилили конструкцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что машина отправится в зону проведения СВО с ближайшим гуманитарным конвоем.
https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887537205_9:0:1017:756_1920x0_80_0_0_130e020241bdabc8c44b9cc0c82f37eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий герасимов, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия, республика башкортостан
Надежные люди, Дмитрий Герасимов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Единая Россия, Республика Башкортостан
Главврач больницы в Башкирии купил для участников СВО автомобиль УАЗ

Главврач сельской больницы в Башкирии купил для участников спецоперации автомобиль УАЗ

© Фото : пресс-служба Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия"Главный врач сельской больницы в Башкирии купил для участников спецоперации автомобиль УАЗ
Главный врач сельской больницы в Башкирии купил для участников спецоперации автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия"
Главный врач сельской больницы в Башкирии купил для участников спецоперации автомобиль УАЗ
Читать ria.ru в
УФА, 1 авг – РИА Новости. Главный врач Бижбулякской районной больницы Марат Абдуллин купил автомобиль УАЗ совместно с друзьями, отремонтировал его и отправил башкирским бойцам в зону проведения спецоперации, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".
«
"Автомобиль УАЗ передан в спецоперацию от главного врача Бижбулякской центральной районной больницы Марата Абдуллина, который вместе со своими товарищами Дмитрием Герасимовым, Ильнаром Давлетовым, Дарвином Юмагуловым и Маратом Сабитовым за счет собственных средств приобрели старый автомобиль, отремонтировали двигатель, ходовую систему, обновили покраску, приобрели дополнительно запасные колеса, усилили конструкцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машина отправится в зону проведения СВО с ближайшим гуманитарным конвоем.
Пермский край отправил груз с бронированными автомобилями для участников СВО и гуманитарную помощь для жителей Северодонецка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Пермский край отправил в зону СВО бронеавтомобили и гуманитарный груз
26 июля, 18:22
 
Надежные людиДмитрий ГерасимовУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Единая РоссияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала