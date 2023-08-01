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В Нальчике пенсионерка выпала из открытой двери автобуса - РИА Новости, 01.08.2023
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18:43 01.08.2023
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В Нальчике пенсионерка выпала из открытой двери автобуса
В Нальчике пенсионерка выпала из открытой двери автобуса - РИА Новости, 01.08.2023
В Нальчике пенсионерка выпала из открытой двери автобуса
Следователи в Нальчике начали проверку после того, как пенсионерка выпала из открытой двери автобуса и получила тяжелые травмы, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:43
2023-08-01T18:43
происшествия
нальчик
россия
угибдд
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Следователи в Нальчике начали проверку после того, как пенсионерка выпала из открытой двери автобуса и получила тяжелые травмы, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. "Примерно в 10.30 мск во вторник на улице Калинина в Нальчике при движении рейсового автобуса, осуществляющего перевозки городского сообщения, из салона выпала 78-летняя пассажирка. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы и госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сведениям, полученным с камер наружного видеонаблюдения, двери автобуса во время движения были открыты. В региональном УГИБДД сообщили, что за рулем автобуса находился 44-летний житель Нальчика. "Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - добавили в ведомстве. По информации пресс-службы Минздрава КБР, пострадавшая пенсионерка госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. "Медики оказывают всю необходимую помощь в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, состояние оценивается как крайне тяжелое", - уточнили в пресс-службе
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происшествия, нальчик, россия, угибдд
Происшествия, Нальчик, Россия, УГИБДД
В Нальчике пенсионерка выпала из открытой двери автобуса

Пенсионерка получила тяжелые травмы, выпав из открытой двери автобуса в Нальчике

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Следователи в Нальчике начали проверку после того, как пенсионерка выпала из открытой двери автобуса и получила тяжелые травмы, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Примерно в 10.30 мск во вторник на улице Калинина в Нальчике при движении рейсового автобуса, осуществляющего перевозки городского сообщения, из салона выпала 78-летняя пассажирка. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы и госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сведениям, полученным с камер наружного видеонаблюдения, двери автобуса во время движения были открыты.
В региональном УГИБДД сообщили, что за рулем автобуса находился 44-летний житель Нальчика. "Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - добавили в ведомстве.
По информации пресс-службы Минздрава КБР, пострадавшая пенсионерка госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. "Медики оказывают всю необходимую помощь в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, состояние оценивается как крайне тяжелое", - уточнили в пресс-службе
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