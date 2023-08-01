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В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 01.08.2023
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:57
2023-08-01T18:57
2023-08-01T19:00
происшествия
авто
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МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник, примерно в 14.00 мск, на автодороге Хасавюрт-Гребенская в Хасавюртовском районе 55-летний местный житель за рулем ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 22-летнего жителя Хасавюртовского района. "В результате ДТП водители обоих транспортных средств и 23-летний пассажир ВАЗ-2106, также проживавший в Хасавюртовском районе, скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Пассажир ВАЗ-2106, 25-летняя девушка, госпитализирована с различными травмами", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие
В ДТП с двумя легковушками в Дагестане погибли три человека
МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости.
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе
МВД республики.
По данным ведомства, во вторник, примерно в 14.00 мск, на автодороге Хасавюрт-Гребенская в Хасавюртовском районе 55-летний местный житель за рулем ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 22-летнего жителя Хасавюртовского района.
"В результате ДТП водители обоих транспортных средств и 23-летний пассажир ВАЗ-2106, также проживавший в Хасавюртовском районе, скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Пассажир ВАЗ-2106, 25-летняя девушка, госпитализирована с различными травмами", - говорится в сообщении.
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