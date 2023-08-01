Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 01.08.2023 (обновлено: 19:00 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/avariya-1887671020.html
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 01.08.2023
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:57
2023-08-01T19:00
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887671657_0:0:2555:1437_1920x0_80_0_0_16a1ee1c21712456d89b0fdd949b098a.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, во вторник, примерно в 14.00 мск, на автодороге Хасавюрт-Гребенская в Хасавюртовском районе 55-летний местный житель за рулем ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 22-летнего жителя Хасавюртовского района. "В результате ДТП водители обоих транспортных средств и 23-летний пассажир ВАЗ-2106, также проживавший в Хасавюртовском районе, скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Пассажир ВАЗ-2106, 25-летняя девушка, госпитализирована с различными травмами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887671657_0:0:2533:1900_1920x0_80_0_0_0bc8f8a0e2b607c9dd990a67b15569d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Дагестане столкнулись две легковушки, есть погибшие

В ДТП с двумя легковушками в Дагестане погибли три человека

© Фото : МВД по Республике ДагестанНа месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана
На месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : МВД по Республике Дагестан
На месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, во вторник, примерно в 14.00 мск, на автодороге Хасавюрт-Гребенская в Хасавюртовском районе 55-летний местный житель за рулем ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 22-летнего жителя Хасавюртовского района.
"В результате ДТП водители обоих транспортных средств и 23-летний пассажир ВАЗ-2106, также проживавший в Хасавюртовском районе, скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Пассажир ВАЗ-2106, 25-летняя девушка, госпитализирована с различными травмами", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала