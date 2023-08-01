https://ria.ru/20230801/ataki-1887585100.html

Киев за сутки потерял свыше 345 боевиков на Донецком направлении

Киев за сутки потерял свыше 345 боевиков на Донецком направлении - РИА Новости, 01.08.2023

Киев за сутки потерял свыше 345 боевиков на Донецком направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении более 345 военнослужащих в ходе попыток наступления, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:14

2023-08-01T13:14

2023-08-01T13:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

киев

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении более 345 военнослужащих в ходе попыток наступления, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.Там отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.В частности, сообщили в министерстве, на Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в Минобороны.Также, сказали в ведомстве, в районе населенного пункта Новгородское ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады Украины.

https://ria.ru/20230801/poteri-1887584693.html

донецкая народная республика

россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, украина, киев, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины