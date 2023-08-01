Киев за сутки потерял свыше 345 боевиков на Донецком направлении
ВС России успешно отразили восемь атак ВСУ в районах Марьинки, Белогоровки и Зайцево в ДНР
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Донецком направлении более 345 военнослужащих в ходе попыток наступления, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
Там отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
В частности, сообщили в министерстве, на Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка ДНР.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в Минобороны.
Также, сказали в ведомстве, в районе населенного пункта Новгородское ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады Украины.