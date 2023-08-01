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В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА
В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА - РИА Новости, 01.08.2023
В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА
Попытки атак украинских войск с помощью БПЛА на Черноморский флот и на Москву - бесспорный показатель слабости киевского режима, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:31
2023-08-01T09:31
2023-08-01T09:31
специальная военная операция на украине
москва
григорий карасин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Попытки атак украинских войск с помощью БПЛА на Черноморский флот и на Москву - бесспорный показатель слабости киевского режима, заявил в своем Telegram-канале глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего поврежден фасад на уровне 21-го этажа. "Ставка на терроризм - бесспорный показатель слабости военной составляющей киевского режима и бесперспективности для ВСУ реальной ситуации на поле боя", - написал сенатор. Он отметил, что эти ночные атаки "лишь приближают неизбежный финал Зеленского". С этим выводом некоторых западных экспертов нужно согласиться, подчеркнул Карасин. ВСУ ночью попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли ВС РФ Черноморского флота. Все три безэкипажных катера были уничтожены, сообщили в Минобороны России.
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москва, григорий карасин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Григорий Карасин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА
Сенатор Карасин назвал попытки атаковать Москву с помощью БПЛА показателем слабости ВСУ