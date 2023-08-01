https://ria.ru/20230801/ataki-1887521332.html

В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА

В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА - РИА Новости, 01.08.2023

В Совфеде прокомментировали попытки атаковать Москву с помощью БПЛА

Попытки атак украинских войск с помощью БПЛА на Черноморский флот и на Москву - бесспорный показатель слабости киевского режима, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:31

2023-08-01T09:31

2023-08-01T09:31

специальная военная операция на украине

москва

григорий карасин

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Попытки атак украинских войск с помощью БПЛА на Черноморский флот и на Москву - бесспорный показатель слабости киевского режима, заявил в своем Telegram-канале глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего поврежден фасад на уровне 21-го этажа. "Ставка на терроризм - бесспорный показатель слабости военной составляющей киевского режима и бесперспективности для ВСУ реальной ситуации на поле боя", - написал сенатор. Он отметил, что эти ночные атаки "лишь приближают неизбежный финал Зеленского". С этим выводом некоторых западных экспертов нужно согласиться, подчеркнул Карасин. ВСУ ночью попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли ВС РФ Черноморского флота. Все три безэкипажных катера были уничтожены, сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20230801/moskva-1887509067.html

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москва, григорий карасин, вооруженные силы украины, происшествия