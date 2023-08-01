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ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 01.08.2023 (обновлено: 19:14 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/ataka-1887583576.html
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:09
2023-08-01T19:14
специальная военная операция на украине
россия
черное море
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", — отметили в ведомстве.Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обнаружили дроны и уничтожили их.Сегодня Минобороны также сообщило о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими беспилотниками. Технику противника обезвредили, экипажи российских судов продолжают выполнять свои задачи.
https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885565808.html
россия
черное море
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Конашенков о попытке ВСУ атаковать российские гражданские суда в Черном море
Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.
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россия, черное море, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

Минобороны: Киев попытался атаковать следовавшие к Босфору российские транспортные суда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", — отметили в ведомстве.
Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обнаружили дроны и уничтожили их.
Сегодня Минобороны также сообщило о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими беспилотниками. Технику противника обезвредили, экипажи российских судов продолжают выполнять свои задачи.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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