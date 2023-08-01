https://ria.ru/20230801/ataka-1887583576.html

ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море - РИА Новости, 01.08.2023

ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:09

2023-08-01T13:09

2023-08-01T19:14

специальная военная операция на украине

россия

черное море

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", — отметили в ведомстве.Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обнаружили дроны и уничтожили их.Сегодня Минобороны также сообщило о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими беспилотниками. Технику противника обезвредили, экипажи российских судов продолжают выполнять свои задачи.

https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885565808.html

россия

черное море

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Конашенков о попытке ВСУ атаковать российские гражданские суда в Черном море Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны. 2023-08-01T13:09 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, черное море, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)