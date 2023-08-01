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ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:09
2023-08-01T13:09
2023-08-01T19:14
специальная военная операция на украине
россия
черное море
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", — отметили в ведомстве.Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обнаружили дроны и уничтожили их.Сегодня Минобороны также сообщило о попытке ВСУ атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя морскими беспилотниками. Технику противника обезвредили, экипажи российских судов продолжают выполнять свои задачи.
https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885565808.html
россия
черное море
киев
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Конашенков о попытке ВСУ атаковать российские гражданские суда в Черном море
Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.
2023-08-01T13:09
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, черное море, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
Минобороны: Киев попытался атаковать следовавшие к Босфору российские транспортные суда