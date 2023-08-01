https://ria.ru/20230801/arest-1887645528.html

В Сьерра-Леоне группу военных заподозрили в подготовке переворота

В Сьерра-Леоне группу военных заподозрили в подготовке переворота - РИА Новости, 01.08.2023

В Сьерра-Леоне группу военных заподозрили в подготовке переворота

В Сьерра-Леоне полиция арестовала высокопоставленных офицеров армии по подозрению в подготовке нападения на государственные институты, следует из коммюнике... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:46

2023-08-01T16:46

2023-08-01T17:37

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сьерра-леоне

абуджа

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сьерра-Леоне полиция арестовала высокопоставленных офицеров армии по подозрению в подготовке нападения на государственные институты, следует из коммюнике представителей правопорядка.Отмечается, что задержанные, среди которых военные, планировали с 7 по 10 августа использовать мирные протесты как прикрытие для нападений.Как уточнила газета Sierra Leone Telegraph, во время выступления на пресс-конференции полицейские не раскрыли число арестованных и их имена.По данным издания, эти задержания не стали неожиданностью для наблюдателей, которые пишут о нарастающем в стране противостоянии между правительством и военным командованием. Последнее глубоко обеспокоено политическим кризисом на фоне заявлений о фальсификации результатов недавних выборов, говорится в статье.На всеобщих выборах в Сьерра-Леоне 24 июня Джулиус Био, будучи действующим президентом, победил, набрав более 56 процентов голосов при явке более 80 процентов избирателей.

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

https://ria.ru/20230801/niger-1887488073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сьерра-леоне, абуджа