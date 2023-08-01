https://ria.ru/20230801/arest-1887626358.html

Жителя Самарской области арестовали за рисование нацистской символики

Жителя Самарской области арестовали за рисование нацистской символики - РИА Новости, 01.08.2023

Жителя Самарской области арестовали за рисование нацистской символики

Житель Самарской области задержан за нанесение нацистской символики на тротуаре и по решению суда помещен под административный арест на трое суток, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:42

2023-08-01T15:42

2023-08-01T15:42

происшествия

самарская область

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Житель Самарской области задержан за нанесение нацистской символики на тротуаре и по решению суда помещен под административный арест на трое суток, сообщили в главке МВД по региону. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, на которой зафиксировано, как молодой человек в Промышленном районе областного центра наносит краской на асфальт запрещенную символику... Оперативниками незамедлительно были организованы мероприятия по розыску злоумышленника. В ходе дальнейшей оперативной работы полицейские установили местонахождение молодого человека и доставили в отдел полиции для разбирательств. Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении пресс-службы главка. Полиция составила в отношении молодого человека протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" и направила материалы в суд. "Промышленный районный суд Самары признал 20-летнего жителя Волжского района (области) виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста", - отмечается в сообщении. В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что молодой человек арестован на трое суток. По данным полиции, мужчина является безработным, ранее не был судим, а в Самару приехал для встречи с друзьями, где в компании знакомого проходил мимо здания на улице Ново-Вокзальной, увидел в подвале банку с краской, взял ее и нанес на тротуаре запрещенную символику, что снял на камеру мобильного телефона житель близрасположенного дома. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил необдуманный поступок, нарисовал запрещённую символику. В содеянном раскаиваюсь и прошу извинения у жителей города Самары", - сказал задержанный на видео, предоставленном пресс-службой главка.

https://ria.ru/20230707/arest-1882768713.html

самарская область

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происшествия, самарская область