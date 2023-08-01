https://ria.ru/20230801/arest-1887603644.html

Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену

Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену - РИА Новости, 01.08.2023

Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену

Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:16

2023-08-01T14:16

2023-08-01T16:59

челябинская область

челябинск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

дело о похищении девушки в челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет, передает корреспондент РИА Новости."Удовлетворить ходатайство следователя <...> избрать Ческидову Владимиру Николаевичу, 1972 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца — до 30 сентября", — сказал судья Борис Миронов.По словам задержанного, у него уже была судимость, сейчас она погашена. При этом вину в изнасиловании он не признал.Ранее во вторник СК предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала сыну держать девушку в плену.Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Кроме того, похитителя обвиняют и в убийстве. Следователи полагают, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе.

https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинская область, челябинск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области