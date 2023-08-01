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Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену - РИА Новости, 01.08.2023
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену
Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:16
2023-08-01T14:16
2023-08-01T16:59
челябинская область
челябинск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
дело о похищении девушки в челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет, передает корреспондент РИА Новости."Удовлетворить ходатайство следователя <...> избрать Ческидову Владимиру Николаевичу, 1972 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца — до 30 сентября", — сказал судья Борис Миронов.По словам задержанного, у него уже была судимость, сейчас она погашена. При этом вину в изнасиловании он не признал.Ранее во вторник СК предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала сыну держать девушку в плену.Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Кроме того, похитителя обвиняют и в убийстве. Следователи полагают, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе.
https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, челябинск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области
Челябинская область, Челябинск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о похищении девушки в Челябинской области
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену
Суд арестовал жителя Челябинска Ческидова, удерживавшего девушку в плену в течение 14 лет
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство следователя <...> избрать Ческидову Владимиру Николаевичу, 1972 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца — до 30 сентября", — сказал судья Борис Миронов.
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
По словам задержанного, у него уже была судимость, сейчас она погашена. При этом вину в изнасиловании он не признал.
Ранее во вторник СК
предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.
По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске
. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала сыну держать девушку в плену.
Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.
Кроме того, похитителя обвиняют и в убийстве. Следователи полагают, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе.
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой