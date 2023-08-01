Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 01.08.2023 (обновлено: 16:59 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/arest-1887603644.html
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену - РИА Новости, 01.08.2023
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену
Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:16
2023-08-01T16:59
челябинская область
челябинск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
дело о похищении девушки в челябинской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887590710_130:156:1280:803_1920x0_80_0_0_41a3348576a5113465136ce3c62a200d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет, передает корреспондент РИА Новости."Удовлетворить ходатайство следователя &lt;...&gt; избрать Ческидову Владимиру Николаевичу, 1972 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца — до 30 сентября", — сказал судья Борис Миронов.По словам задержанного, у него уже была судимость, сейчас она погашена. При этом вину в изнасиловании он не признал.Ранее во вторник СК предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала сыну держать девушку в плену.Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.Кроме того, похитителя обвиняют и в убийстве. Следователи полагают, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе.
https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887590710_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bbc7d5156a27218f479b0a6dda25bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, челябинск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области
Челябинская область, Челябинск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о похищении девушки в Челябинской области
Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену

Суд арестовал жителя Челябинска Ческидова, удерживавшего девушку в плену в течение 14 лет

© РИА НовостиВладимир Ческидов в суде
Владимир Ческидов в суде
© РИА Новости
Владимир Ческидов в суде
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство следователя <...> избрать Ческидову Владимиру Николаевичу, 1972 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца — до 30 сентября", — сказал судья Борис Миронов.
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
31 июля, 15:05
По словам задержанного, у него уже была судимость, сейчас она погашена. При этом вину в изнасиловании он не признал.
Ранее во вторник СК предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.
По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала сыну держать девушку в плену.
Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.
Кроме того, похитителя обвиняют и в убийстве. Следователи полагают, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе.
Забор следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой
31 июля, 18:50
 
Челябинская областьЧелябинскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Дело о похищении девушки в Челябинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала