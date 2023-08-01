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Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple - РИА Новости, 01.08.2023
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20:20 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/apple-1887682742.html
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple - РИА Новости, 01.08.2023
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple
Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:20
2023-08-01T20:20
александр хинштейн
apple
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. Как уточнил Хинштейн, Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки. "Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит", - написал Хинштейн. Он добавил, что проверка этих гаджетов - необходимая и актуальная мера. "Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать", - подчеркнул он.
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александр хинштейн, apple, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Александр Хинштейн, Apple, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple

Хинштейн сообщил, что вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Смартфон компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн.
Как уточнил Хинштейн, Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки.
"Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит", - написал Хинштейн.
Он добавил, что проверка этих гаджетов - необходимая и актуальная мера.
"Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать", - подчеркнул он.
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях
21 июля, 13:02
 
Александр ХинштейнAppleГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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