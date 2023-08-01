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Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple - РИА Новости, 01.08.2023
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple
Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:20
2023-08-01T20:20
2023-08-01T20:20
александр хинштейн
apple
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. Как уточнил Хинштейн, Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки. "Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит", - написал Хинштейн. Он добавил, что проверка этих гаджетов - необходимая и актуальная мера. "Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230721/zapret-1885477584.html
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александр хинштейн, apple, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Александр Хинштейн, Apple, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple
Хинштейн сообщил, что вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит