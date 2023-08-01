https://ria.ru/20230801/apple-1887682742.html

Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple

Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple - РИА Новости, 01.08.2023

Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple

Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:20

2023-08-01T20:20

2023-08-01T20:20

александр хинштейн

apple

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. Как уточнил Хинштейн, Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки. "Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит", - написал Хинштейн. Он добавил, что проверка этих гаджетов - необходимая и актуальная мера. "Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230721/zapret-1885477584.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр хинштейн, apple, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество