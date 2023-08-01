Рейтинг@Mail.ru
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 01.08.2023 (обновлено: 13:58 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила - РИА Новости, 01.08.2023
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила
Следователи задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря в Анапе,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:38
2023-08-01T13:58
краснодарский край
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Следователи задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления СК.&quot;По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СКР по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы&quot;, — говорится в заявлении.Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что пострадали две девочки, находившиеся на территории детского лагеря в Анапе. Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что якобы пять девочек возрастом от 10 до 13 лет пострадали от сексуального насилия в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе, а задержанный приехал на Кубань из Воронежской области.
https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html
краснодарский край
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Краснодарский край, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила

В Анапе задержали мужчину по подозрению в надругательстве над девочками в детском лагере

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Следователи задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления СК.
«

"По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СКР по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", — говорится в заявлении.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что пострадали две девочки, находившиеся на территории детского лагеря в Анапе.
Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что якобы пять девочек возрастом от 10 до 13 лет пострадали от сексуального насилия в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе, а задержанный приехал на Кубань из Воронежской области.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии
6 июля, 15:59
 
Краснодарский крайАнапаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала