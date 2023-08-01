https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила - РИА Новости, 01.08.2023
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила
Следователи задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря в Анапе,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:38
2023-08-01T12:38
2023-08-01T13:58
краснодарский край
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Следователи задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления СК."По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СКР по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", — говорится в заявлении.Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что пострадали две девочки, находившиеся на территории детского лагеря в Анапе. Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что якобы пять девочек возрастом от 10 до 13 лет пострадали от сексуального насилия в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе, а задержанный приехал на Кубань из Воронежской области.
https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html
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анапа
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краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Краснодарский край, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В детском лагере в Анапе две девочки пострадали от педофила
В Анапе задержали мужчину по подозрению в надругательстве над девочками в детском лагере