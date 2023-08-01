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Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе - РИА Новости, 01.08.2023
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Туризм
 
10:53 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/anapa-1887534716.html
Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе
Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе - РИА Новости, 01.08.2023
Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе
Ученые прогнозируют, что курортный город Анапа в перспективе может столкнуться с дефицитом воды из-за истощения ее подземных запасов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:53
2023-08-01T10:53
туризм
новости - туризм
анапа
санкт-петербургский государственный университет
спбгу
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ученые прогнозируют, что курортный город Анапа в перспективе может столкнуться с дефицитом воды из-за истощения ее подземных запасов, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). "Эксперты Водного центра Санкт‑Петербургского университета по приглашению АО "Анапа Водоканал" провели экспертизу подземных вод долины реки Сукко в Анапе и пришли к выводу, что при текущих темпах развития города может возникнуть дефицит воды", – говорится в сообщении. По оценке специалистов, большая загруженность города‑курорта, активная застройка, рост численности населения и развитие туризма приводят к увеличению потребления воды. В перспективе потребность может превысить разведанные запасы подземных вод, что может вызвать истощение подземных и поверхностных объектов и ущерб для экосистемы. "Такой расход приводит к постепенному обмелению Кипарисового озера, где произрастают занесенные в Красную книгу болотные кипарисы", – прогнозируют ученые. По мнению экспертов СПбГУ, для предотвращения такого дефицита в перспективе необходимо переоценить запасы подземных вод Анапы.
https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html
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новости - туризм, анапа, санкт-петербургский государственный университет, спбгу, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ, Туризм
Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе

Ученые: Анапа в будущем может столкнуться с проблемой дефицита питьевой воды

© iStock.com / AlbinaTiplyashinaДевушки загорают на пляже в Анапе
Девушки загорают на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© iStock.com / AlbinaTiplyashina
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ученые прогнозируют, что курортный город Анапа в перспективе может столкнуться с дефицитом воды из-за истощения ее подземных запасов, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
"Эксперты Водного центра Санкт‑Петербургского университета по приглашению АО "Анапа Водоканал" провели экспертизу подземных вод долины реки Сукко в Анапе и пришли к выводу, что при текущих темпах развития города может возникнуть дефицит воды", – говорится в сообщении.
По оценке специалистов, большая загруженность города‑курорта, активная застройка, рост численности населения и развитие туризма приводят к увеличению потребления воды. В перспективе потребность может превысить разведанные запасы подземных вод, что может вызвать истощение подземных и поверхностных объектов и ущерб для экосистемы.
"Такой расход приводит к постепенному обмелению Кипарисового озера, где произрастают занесенные в Красную книгу болотные кипарисы", – прогнозируют ученые.
По мнению экспертов СПбГУ, для предотвращения такого дефицита в перспективе необходимо переоценить запасы подземных вод Анапы.
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