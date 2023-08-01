https://ria.ru/20230801/anapa-1887534716.html

Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе

Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе - РИА Новости, 01.08.2023

Ученые рассказали, какая проблема в будущем может грозить курортной Анапе

Ученые прогнозируют, что курортный город Анапа в перспективе может столкнуться с дефицитом воды из-за истощения ее подземных запасов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:53

2023-08-01T10:53

2023-08-01T10:53

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анапа

санкт-петербургский государственный университет

спбгу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ученые прогнозируют, что курортный город Анапа в перспективе может столкнуться с дефицитом воды из-за истощения ее подземных запасов, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). "Эксперты Водного центра Санкт‑Петербургского университета по приглашению АО "Анапа Водоканал" провели экспертизу подземных вод долины реки Сукко в Анапе и пришли к выводу, что при текущих темпах развития города может возникнуть дефицит воды", – говорится в сообщении. По оценке специалистов, большая загруженность города‑курорта, активная застройка, рост численности населения и развитие туризма приводят к увеличению потребления воды. В перспективе потребность может превысить разведанные запасы подземных вод, что может вызвать истощение подземных и поверхностных объектов и ущерб для экосистемы. "Такой расход приводит к постепенному обмелению Кипарисового озера, где произрастают занесенные в Красную книгу болотные кипарисы", – прогнозируют ученые. По мнению экспертов СПбГУ, для предотвращения такого дефицита в перспективе необходимо переоценить запасы подземных вод Анапы.

https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html

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новости - туризм, анапа, санкт-петербургский государственный университет, спбгу, туризм