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СМИ: звезда сериала "Эйфория" умер в возрасте 25 лет
СМИ: звезда сериала "Эйфория" умер в возрасте 25 лет - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: звезда сериала "Эйфория" умер в возрасте 25 лет
Американский актер Ангус Клауд, наиболее известный по роли Феско в сериале платформы HBO "Эйфория", скончался в возрасте 25 лет, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T02:06
2023-08-01T02:06
2023-08-01T06:11
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский актер Ангус Клауд, наиболее известный по роли Феско в сериале платформы HBO "Эйфория", скончался в возрасте 25 лет, сообщает портал TMZ."Сегодня мы с тяжелым сердцем прощаемся с невероятным человеком. Как актер, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях", - рассказал один из членов его семьи порталу.Причина смерти актера не уточняется, однако портал предполагает, что это может быть связано с психологическими проблемами, вызванными недавней смертью его отца. По информации TMZ, около 11.30 утра в понедельник (18.30 по мск) мать актера позвонила в экстренные службы города Окленд, сообщив о "вероятной передозировке" у ее сына и сказав, что у него нет пульса. По словам человека, близкого к семье Клауда, после похорон отца тот боролся с суицидальными мыслями.Как пишет портал, Ангус Клауд был "восходящей звездой Голливуда", самой запоминающейся ролью стал персонаж Феско в сериале "Эйфория". Он также снимался в фильмах "The Line" и "Северный Голливуд" (North Hollywood), еще два фильма с его участием скоро выйдут в прокат.Первый сезон сериала "Эйфория" вышел в 2019 году. Сериал неоднократно был номинирован на премию "Эмми".
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netflix, окленд
Netflix, Окленд, Культура
СМИ: звезда сериала "Эйфория" умер в возрасте 25 лет
TMZ: звезда сериала HBO "Эйфория" Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Американский актер Ангус Клауд, наиболее известный по роли Феско в сериале платформы HBO "Эйфория", скончался в возрасте 25 лет, сообщает портал TMZ
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«
"Сегодня мы с тяжелым сердцем прощаемся с невероятным человеком. Как актер, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях", - рассказал один из членов его семьи порталу.
Причина смерти актера не уточняется, однако портал предполагает, что это может быть связано с психологическими проблемами, вызванными недавней смертью его отца. По информации TMZ, около 11.30 утра в понедельник (18.30 по мск) мать актера позвонила в экстренные службы города Окленд, сообщив о "вероятной передозировке" у ее сына и сказав, что у него нет пульса. По словам человека, близкого к семье Клауда, после похорон отца тот боролся с суицидальными мыслями.
Как пишет портал, Ангус Клауд был "восходящей звездой Голливуда", самой запоминающейся ролью стал персонаж Феско в сериале "Эйфория". Он также снимался в фильмах "The Line" и "Северный Голливуд" (North Hollywood), еще два фильма с его участием скоро выйдут в прокат.
Первый сезон сериала "Эйфория" вышел в 2019 году. Сериал неоднократно был номинирован на премию "Эмми".
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