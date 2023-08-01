https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

Уран стал проклятием Африки

Уран стал проклятием Африки - РИА Новости, 01.08.2023

Уран стал проклятием Африки

Количество точек напряжения на геополитической карте мира и не думает сокращаться, теперь пришел черед Африки. СМИ сообщают, что Нигер официально прекращает... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

аналитика

нигер

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Количество точек напряжения на геополитической карте мира и не думает сокращаться, теперь пришел черед Африки. СМИ сообщают, что Нигер официально прекращает экспорт урана и золота во Францию. Об этом заявили новые силы, внезапно пришедшие к власти в результате внутренних волнений. Решение уже вступило в силу, то есть потоки металла желтого и металла радиоактивного перекрыты с крайне туманной перспективой их возобновления.Наше информационное пространство европо- и западоцентрично, что вполне понятно, но это лишает любознательный российский ум богатейшего и чрезвычайно интересного мира, который воплощает Африка.Конкретно государство Нигер и все происходящее там сейчас является хрестоматийным примером колониальной структуры, на которой выстроено все западное показушное благополучие. А еще это — ярчайшее подтверждение слов Владимира Путина, что старый планетарный порядок рушится и мир вступает в совершенно новую эпоху.По традиции оставим политические и прочие моменты профильным специалистам и поговорим о богатствах африканских недр, во многом ставших проклятием для совсем не единичных стран Черного континента.Нигер — это географически обширная страна на западе Африки, абсолютное большинство земель которой занимают безжизненные пустоши. Восемьдесят процентов оккупирует пустыня Сахара, а в остальной части жители отчаянно борются с полупустыней Сахель, отвоевывая у нее каждый метр пахотных земель. В конце пятидесятых годов прошлого века в этих местах были разведаны крупные месторождения урана и золота. В частности, для набиравшей обороты мировой атомной энергетики были интересны рудные поля возле населенного пункта Азелик. Промышленная добыча урана в этом регионе началась в 1971 году, и хотя Нигер к тому моменту формально уже обрел независимость, все природные богатства изымались исключительно в интересах и в пользу бывшей метрополии.Западная пресса и пропаганда, надрываясь, рисовала образ совершенно независимых стран, но текущий 2023-й все расставил по своим местам.Вот уже полвека из пустынных недр каждый год на-гора поднимается около двух тысяч тонн ураносодержащей руды, что помещает Нигер на седьмую строчку мирового рейтинга. На месте практические изыскания ведут две компании — SOMAÏR и COMINAK, вся продукция которых уходит на центрифуги холдинга Orano. Примечательно, что даже на сайте французского производителя реакторного топлива указано, что начиная с семидесятых годов прошлого века продажа урана и золота является ключевой статьей национального и регионального достатка. Правда, скромно умалчивается, что весь экспорт без остатка идет в бывшую французскую метрополию. То есть Париж высасывает из Нигера все соки, взамен отдавая резаную бумагу для наполнения тощего бюджета.Как известно, Франция — самая атомная страна Европы, и во многом эту электротепловую гегемонию обеспечил непрерывный импорт из Нигера, где без выходных и отпусков усердно работают три месторождения.Первое — это открытый рудник SOMAÏR, где 63 процента активов принадлежат французской Orano, а 37 процентов — компании Sopamin, которой управляет правительство Нигера. Добыча тут ведется открытым способом, методом кучного выщелачивания, для чего применяется трехпроцентный раствор серной кислоты. В среднем в год здесь добывается порядка двух с половиной тонн топливного элемента, а всего уже добыто около 70 тысяч тонн урана.Второй числится урановая шахта COMINAK, где Orano владеет 59 процентами акций (в 2021-м она выкупила 25-процентую долю у японской компании OURD), 31 процент относится к местной Sopamin, а остальные десять процентов принадлежат испанской компании Enusa. В 2019 году активная добыча здесь прекращена, но в настоящий момент благодаря развитию технологий уже ведется повторная разработка и дообогащение руды из отвалов.А еще между населенными пунктами Арлит и Агадез расположено месторождение Imouraren, где та же Orano владеет 66 процентами акций. Оно не разрабатывается, так как до сегодняшнего дня французской атомной промышленности хватало и двух предыдущих рудников. Но здесь нужно понимать ряд фактов. Imouraren — это только карьерное поле площадью более двухсот квадратных километров с доказанными запасами урана в объеме 174 тысяч тонн концентрата и сроком эксплуатации не менее 35 лет непрерывного добычного цикла.Согласно открытым данным от международного агентства OEC, Франция ежегодно (по итогам 2021-го) закупает извне уран и торий, причем главным поставщиком выступает именно Нигер, а закупки в Италии и России по ценовой составляющей уступают африканским более чем в десять раз.Естественно, что товарно-сырьевая и ресурсная составляющая взаимной торговли гораздо сложнее, но даже эти простые показатели позволяют понять, почему правительство Франции мгновенно объявило смену власти нелегитимной, а запрет экспорта — угрожающим самим основам французской государственной безопасности. Шутка ли сказать: поставки урана из Нигера обеспечивают более половины объема электрогенерации, а 56 французских реакторов выдают в сеть 63 процента всего электричества, немалая часть которого еще недавно шла за рубеж, пополняя национальный бюджет.Нигер страна небольшая, всего 23 миллиона граждан, которые живут очень компактно, в основном в южной части, да еще и очень бедно. Согласно данным ООН, это одна из беднейших стран планеты, критически зависимая от экспорта сельскохозяйственной продукции и уже не единожды упомянутого урана и золота. Введение эмбарго на экспорт драгоценных металлов — это попытка вырваться из колониального капкана, что, впрочем, чревато немалыми бедствиями для населения. Правда, есть серьезное подозрение, что в ближайшие дни выяснится: в Нигере катастрофически не хватает демократии, и туда срочно нужно ввести войсковой спецназ. Желательно французский, конечно.

https://ria.ru/20230731/eksport-1887450188.html

https://ria.ru/20230731/uran-1887430374.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887484500.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, нигер, африка, франция, оон, в мире, форум "россия — африка"