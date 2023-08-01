Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/abrams-1887490101.html
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams - РИА Новости, 01.08.2023
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams
Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:42
2023-08-01T00:42
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
пентагон
politico
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886771310_0:173:3284:2020_1920x0_80_0_0_d71e62bf80240f4ad3f60be60422f708.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили в Пентагоне. "General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении. Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине. В конце июля газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин. Всего США намерены передать Украине 31 танк старой модели M1A1. Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230719/abrams-1885033719.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886771310_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_7a085b13929420c84696fd956978d877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, нато, пентагон, politico, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Politico, В мире
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

Пентагон заключил контракт на поддержку танков Abrams из бюджета армии США и помощи Киеву

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили в Пентагоне.
«
"General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении.
Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.
В конце июля газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин. Всего США намерены передать Украине 31 танк старой модели M1A1.
Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Дым на месте ДТП с участием американского танка в Австралии
В Австралии произошла авария с участием американского Abrams
19 июля, 12:47
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОПентагонPoliticoВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала