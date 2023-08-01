https://ria.ru/20230801/abrams-1887490101.html
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams - РИА Новости, 01.08.2023
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams
Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:42
2023-08-01T00:42
2023-08-01T00:42
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили в Пентагоне. "General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении. Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине. В конце июля газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин. Всего США намерены передать Украине 31 танк старой модели M1A1. Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, пентагон, politico, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Politico, В мире
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams
Пентагон заключил контракт на поддержку танков Abrams из бюджета армии США и помощи Киеву