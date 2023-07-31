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Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах - РИА Новости, 31.07.2023
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13:20 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/zakonoproekt-1887345639.html
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах - РИА Новости, 31.07.2023
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах
Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за законопроект, который подразумевает в том числе запрет членам признанной неконституционной партии "Шор"... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:20
2023-07-31T13:20
в мире
молдавия
илан шор
кишинев
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за законопроект, который подразумевает в том числе запрет членам признанной неконституционной партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от 3 до 5 лет, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Молдавии собрались в понедельник на последнее заседание в весенне-летней сессии, трансляция которого ведется в онлайн-режиме на сайте законодательного органа. За инициативу о запрете членам запрещенных партий участвовать в выборах проголосовали все находящиеся в зале депутаты от правящей партии "Действие и солидарность". Ранее законопроект предусматривал, что соответствующе ограничения будут введены на 3 года. "Предлагаю включить в проект синтагму "не могут быть избраны… от трех до пяти лет со дня вынесения постановления Конституционного суда об объявлении неконституционности политической партии лица, которые на данный момент были членами исполнительного органа политической партии, признанной неконституционной, лица, занимавшие выборные должности или состоявшие в списках замещающих кандидатов от политической партии, признанной неконституционной", - зачитала на заседании парламента поправку инициатор законопроекта, депутат от правящей партии Олеся Стамате. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке запрещенной ныне партии "Шор".
https://ria.ru/20230622/moldavia-1879886025.html
https://ria.ru/20230621/zakharova-1879642149.html
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в мире, молдавия, илан шор, кишинев
В мире, Молдавия, Илан Шор, Кишинев
Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на срок от трех лет

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за законопроект, который подразумевает в том числе запрет членам признанной неконституционной партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от 3 до 5 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты законодательного собрания Молдавии собрались в понедельник на последнее заседание в весенне-летней сессии, трансляция которого ведется в онлайн-режиме на сайте законодательного органа.
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За инициативу о запрете членам запрещенных партий участвовать в выборах проголосовали все находящиеся в зале депутаты от правящей партии "Действие и солидарность". Ранее законопроект предусматривал, что соответствующе ограничения будут введены на 3 года.
"Предлагаю включить в проект синтагму "не могут быть избраны… от трех до пяти лет со дня вынесения постановления Конституционного суда об объявлении неконституционности политической партии лица, которые на данный момент были членами исполнительного органа политической партии, признанной неконституционной, лица, занимавшие выборные должности или состоявшие в списках замещающих кандидатов от политической партии, признанной неконституционной", - зачитала на заседании парламента поправку инициатор законопроекта, депутат от правящей партии Олеся Стамате.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке запрещенной ныне партии "Шор".
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