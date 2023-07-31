https://ria.ru/20230731/zakonoproekt-1887345639.html

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах - РИА Новости, 31.07.2023

Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах

Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за законопроект, который подразумевает в том числе запрет членам признанной неконституционной партии "Шор"... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:20

2023-07-31T13:20

2023-07-31T13:20

в мире

молдавия

илан шор

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за законопроект, который подразумевает в том числе запрет членам признанной неконституционной партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от 3 до 5 лет, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Молдавии собрались в понедельник на последнее заседание в весенне-летней сессии, трансляция которого ведется в онлайн-режиме на сайте законодательного органа. За инициативу о запрете членам запрещенных партий участвовать в выборах проголосовали все находящиеся в зале депутаты от правящей партии "Действие и солидарность". Ранее законопроект предусматривал, что соответствующе ограничения будут введены на 3 года. "Предлагаю включить в проект синтагму "не могут быть избраны… от трех до пяти лет со дня вынесения постановления Конституционного суда об объявлении неконституционности политической партии лица, которые на данный момент были членами исполнительного органа политической партии, признанной неконституционной, лица, занимавшие выборные должности или состоявшие в списках замещающих кандидатов от политической партии, признанной неконституционной", - зачитала на заседании парламента поправку инициатор законопроекта, депутат от правящей партии Олеся Стамате. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке запрещенной ныне партии "Шор".

https://ria.ru/20230622/moldavia-1879886025.html

https://ria.ru/20230621/zakharova-1879642149.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, молдавия, илан шор, кишинев